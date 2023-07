ČETIRI JEDNOSTAVNE STVARI ZA SREĆAN I USPEŠAN ŽIVOT: Najbogatiji čovek na svetu ima savete ZLATA vredne

Džef Bezos, jedan od najbogatijih i najmoćnijih ljudi na svetu, otkrio je četiri ključne stvari koje će vam pomoći da budete uspešniji i srećniji.

Izvor: Profimedia

Osnivač Amazona, preduzetnik Džef Bezos, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, iz svoje perspektive je izdvojio četiri najkorisnija životna saveta.

Moć ljubaznosti

Inteligencija je bitna, ali kao što je Bezos naučio kroz odrastanje sa svojom bakom i dedom kada je imao 10 godina, sama inteligencija vas neće učiniti uspešnim, piše Investitor.me.

Priča koju je Bezos ispričao diplomcima Prinstona:

Moj deda je vozio. A moja baka je sedela na suvozačevom sedištu. Pušila je tokom ovih putovanja, a ja sam mrzeo taj miris. U tim godinama, koristio bih svaki izgovor da pravim procene i radim manje aritmetike. Odlučio sam da jedan slučaj bude za baku. Procenio sam broj cigareta dnevno, procenio broj udisaja po cigareti i tako dalje. Kada sam bio siguran da sam došao do razumne cifre, gurnuo sam glavu u prednji deo auta, potapkao baku po ramenu i ponosno rekao: "Za dva minute po udisaju, uzela si sebi devet godina života!".

Živo se sećam onoga što se dogodilo, a nije bilo ono što sam očekivao. Očekivao sam da ću dobiti aplaudiranje zbog svoje pameti i aritmetičkih veština. Umesto toga, moja baka je briznula u plač. Seo sam na zadnje sedište i nisam znao šta da radim. Dok je moja baka sedela uplakana, moj deda, koji je vozio u tišini, stao je uz autoput. Izašao je iz auta, došao okolo i otvorio moja vrata i čekao da krenem za njim. Deda me je pogledao i nakon malo ćutanja nežno i smireno rekao: "Džef, jednog dana ćeš shvatiti da je teže biti dobar nego pametan".

Razmislite o ljudima koje poštujete. Razmislite o ljudima kojima se divite. Razmislite o ljudima s kojima volite da budete u blizini. Oni su pametni. Oni su ostvareni. Ipak, šta ih istinski izdvaja? Oni su ljubazni, čak i kada je to prilično teško. Kao što kaže Mark Kuban, biti fin jedna je od najpotcenjenijih veština u poslu.

Kao što je Bezos rekao: “Inteligencija je dar, ljubaznost je izbor.” Možete raditi da biste postali pametniji, ali ne možete izabrati da budete inteligentni. Ali uvek možete izabrati da budete ljubazni.

Fokusiranje na stvari koje se nikada neće promeniti

Teško je biti inovativan. Teško je biti istinski lider. Prečice obično donose kratkoročne koristi. Neverovatno je teško znati šta će se promeniti. Bezosa ne brine šta će se promeniti. Fokusira se na ono što se neće promeniti. Izgradio je Amazon oko stvari za koje je znao da će biti stabilne tokom vremena, ulažući mnogo u osiguravanje da će Amazon pružiti te stvari - i poboljšati svoju isporuku tih stvari.

Njegova priča koju je jednom ispričao:

Vrlo često dobijem pitanje: "Šta će se promeniti u narednih 10 godina?". I to je vrlo interesantno pitanje, to je vrlo uobičajeno. Gotovo nikad ne dobijem pitanje: "Šta se neće promeniti u sledećih deset godina?". I ja vam tvrdim da je to drugo pitanje zapravo važnije, jer možete izgraditi poslovnu strategiju oko stvari koje su stabilne u vremenu. U našem maloprodajnom poslovanju znamo da kupci žele niske cene i znam da će to biti istina za deset godina od sada. Žele brzu isporuku, žele širok izbor. Nemoguće je zamisliti budućnost za deset godina u kojoj će mušterija doći i reći: "Džef, vidi, volim Amazon, samo bih voleo da su cene malo više". "Volim Amazon, samo bih voleo da isporučujete malo sporije." To je jednostavno nemoguće.

I tako trud koji ulažemo u te stvari, razvijajući te stvari, znamo da će energija koju danas ulažemo u to i dalje isplatiti dividende našim klijentima za deset godina. Kada imate nešto za šta znate da je istina, čak i na duži rok, možete priuštiti da uložite mnogo energije u to. Fokusiranje na stvari koje se neće promeniti ne garantuje uspeh. Ali to pruža jedan od najboljih temelja za uspeh koji možete pronaći.

Izvor: youtube/PersonalFinanceInsider/print screen

Izbegavanje doživotnog žaljenja

Kada ljudi razmišljaju o nečem velikom što žele da urade, pokrenu sopstveni posao, promene karijeru, presele se u novi grad, itd. Često razmišljaju o tome da li požaliti zbog odluke ako stvari ne uspeju, ako ne ispadne onako kako su želeli. Svaki novi put je neizvestan, budućnost je nepredvidiva. Normalno je da se plašite da ćete zažaliti što ste napravili nešto novo. Ali kada se osvrnete unazad, obično žalite za stvarima koje niste uradili. Posao koji niste započeli. Promena karijere koju niste napravili. Potez koji niste preduzeli. Posebno žalite zbog vremena kada niste rizikovali.

Kao što je Bezos rekao o donošenju odluke da pokrene Amazon:

Otišao sam kod svog šefa u to vreme i stvarno mi se sviđao moj posao, i rekao sam mu da ću početi da radim ovu stvar, internet knjižaru, i već sam rekao svojoj ženi i ona je rekla: "Super, idemo". I rekao sam to svom šefu i on je rekao: "Mislim da je ovo dobra ideja, ali mislim da bi bila još bolja za nekoga ko već nije imao dobar posao".

Za mene je to bio pravi način za donošenje takve vrlo lične odluke, jer su te odluke lične, nisu kao poslovne odluke zasnovane na podacima. Oni su: "Šta tvoje srce kaže?".

A za mene, najbolji način da razmišljam o tome bio je da se projektujem prema 80. godini i kažem: "Vidi, kada budem imao 80 godina, želim da svedem na najmanju moguću meru broj žaljenja". Ne želim da imam 80 godina i da u tihom trenutku razmišljam o svom životu i katalogizujem gomilu velikih žaljenja i propusta u životu. U većini slučajeva, naša najveća žaljenja se ispostavljaju kao propust. Pitamo se šta bi se dogodilo. Znao sam da kada budem imao 80 godina, nikada neću zažaliti što sam pokušao ovu stvar (da sam napustio dobar posao da bih pokrenuo Amazon) zbog koje sam bio jako uzbuđen i koja nije uspela. Ako nije uspelo, dobro. Bio bih vrlo ponosan na činjenicu da sam pokušao kada budem imao 80 godina. I takođe sam znao da će me uvek proganjati ako ne pokušam.

Recite da se bojite da pokrenete posao. Uz planiranje, pripremu i podršku, strah je nešto što možete prevladati. Ali žaljenje - ona vrsta žaljenja koja dolazi iz toga što ste jednog dana poželeli da ste barem pokušali - je osećaj koji nikada ne možete prevladati.

Stvaranje ličnog zamajca

Zamajac je neverovatno težak točak za koji je potreban ogroman napor da biste ga gurnuli. Nastavite da gurate i zamajac razvija zamah. Nastavite da gurate i na kraju vam počne pomagati da se okrene i generiše sopstveni zamah.

U knjizi "Od dobrog do sjajnog" Džim Kolins je primenio premisu na poslovanje, pokazujući kako je zamah kompanije samojačajuća petlja sastavljena od nekoliko ključnih inicijativa koje i hrane i pokreću jedna drugu.

Amazon je ovu premisu doveo do izuzetne krajnosti, kako Brad Stone opisuje ranu verziju Amazonovog zamajca u "The Everything Store-u":

… Bezos i njegovi saradnici skicirali su svoj sopstveni ciklus, za koji su verovali da pokreće njihov posao. Išlo je otprilike ovako: niže cene dovele su do većeg broja poseta kupaca. Više kupaca povećalo je obim prodaje i privuklo više prodavaca trećih strana koji plaćaju proviziju na stranicu. To je omogućilo Amazonu da dobije više od fiksnih troškova kao što su centri za ispunjenje i serveri potrebni za pokretanje web stranice. Ova veća efikasnost je tada omogućila dalje snižavanje cena. Napajajte bilo koji deo ovog zamajca, razmišljali su, i to bi trebalo da ubrzati stvar. Ključno je napraviti zamah koji, kada pokrenete bilo koji njegov deo, prirodno ubrzava celi mehanizam.

Recimo da prodajete bazene. Nova prodaja i instalacije čine jedan deo vašeg zamaha. Ugovori o održavanju čine još jedan: što više novih bazena prodate, više ugovora o uslugama možete prodati i više planiranih poseta održavanja možete generisati. Te posete stvaraju više mogućnosti za vaše tehničare da isporuče sjajnu uslugu, koja podmiruje preporuke, nadogradnje i buduću prodaju. I ne zaboravite ad hoc pozive; svaki je prilika da tehničar pretvori zeleni bazen u plavo, da vi prodate još jedan ugovor o održavanju i da identifikujete zastarele sisteme koji bi mogli biti zamenjeni novima. A tu je i prodaja zaliha…

Takođe možete napraviti lični zamajac. Recite da želite da dođete u bolju formu. Vežbanje je jedan deo. Zdravija ishrana je druga stvar. Pronaći nekoliko ljudi s kojima ćete raditi, barem povremeno, još je jedan. Hranite se zdravije i lakše je vežbati; imati partnera za vežbanje stvara mali pritisak koji će vam pomoći da se držite svoje rutine. Vežbanjem ćete poželeti da jedete zdravije, samo da se ne biste osećali kao da ste "protraćili" trening jedući gomilu praznih kalorija, piše Investitor.me.

Razmislite o tome na ovaj način: Ako imate samo jedan primarni pokretač uspeha, šta se događa kada zamah tog pokretača neizbežno stane? Koje druge pokretače možete dodati svom poslovanju koji će vam pomoći da održite i izgradite zamah - i da se nahranite istim tim zamahom?".

BONUS VIDEO: