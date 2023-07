PACIJENTI MI KAŽU DA IM OBROK TEŠKO PADA ILI DA PODRIGUJU! Šta raditi kad želudac jako boli - smirite tegobe BEZ LEKOVA

Strahinja Kukić, nutricionista i profesor fizičke kulture, otkriva najbolje načine koji mogu da nam pomognu u ublažavanju tegoba u želucu.

Bol u želucu, grčevi, nadimanje, mučnina ili osećaj težine u stomaku obično su simptomi koji mogu biti veoma neprijatni. Osobe sklone ovim tegobama mogu značajno da smanje mogućnost njihove pojave pridržavanjem određenog higijensko-dijetetskog režima, koji podrazumeva smanjenje upotrebe kafe, čokolade, jakih začina, gaziranih pića i alkohola. Ipak, Strahinja Kukić, nutricionista i profesor fizičke kulture otkriva recept protiv bolova u želucu.

"Ono što nikako ne smemo da radimo jeste da pijemo velike količine alkohola, pušimo i jedemo kad smo pod tenzijom. Ponekad čašica alkohola može da stimliše želudac da radi dobro, a rakija može da pomogne da se hrana bolje svari, naročito ljudima koji imaju slabiju želudačnu kiselinu", rekao je nutricionista na K1 televiziji i otkrio kako izgleda recept za napitak koji preporučuje pacijentima.

"To je stari narodni lek i za njega se vezuje jedna legenda. Nemački vojnici su završili na neprijateljskoj teritoriji i kako nisu mogli da pale vatru, uzimali su krompir, cedili ga i pili. Ono što su primetili, to je da su nestali problemi sa želucem. Danas se sok od krompira jako istražuje i zna se da otklanja puno digestivnih tegoba, od kojih je osnovna problem sa želucem, bolovi, odnosno gastritis", rekao je Strahinja Kukić.

Za recept vam trebaju jedan krompir, šargarepa i pola limuna.

"Ne radi se o mineralima, nego o bioaktivnim supstancama koje se nalaze u krompiru. One oblažu želudac i pomažu da se smanji upala ukoliko postoji. Ima ih pregršt, ali mnogo zavisi i od načina pripreme krompira. U krompirovu vodu sam ubacio jednu šargarepu i pola limuna, mada pola limuna ne bih ubacio za ljude koji imaju ozbiljan gastritis. Jedan krompir je dovoljan. Treba piti ujutru na prazan želudac. Pacijentima pomaže kod tegoba, ali je važno da sledeći obrok bude bez životinjskih proteina - bez mesa, sira, jaja. Potrebno je piti do povlačenja simptoma, to je kod nekoga nedelju dana, a kod nekoga dva meseca", objasnio je nutricionista.

Šta utiče na lučenje želudačne kiseline?

"Direktno utiče adrenalin. Adrenalin zapravo sprečava lučenje želudačne kiseline i to je veliki problem kada smo pod stresom. Jedemo, a želudačna kiselina se ne izluči adekvatno. Želudac ima iznad jedan čep, a signal za čep da se zatvori jeste lučenje u želucu, odnosno stvaranje kiseline. Kada se kiselina stvori, čep se zatvori. Kod ljudi koji jedu pod tenzijom ili stresom, ne izluči se dovoljno želudačne kiseline. Onda kažu da im je teško pao obrok ili podriguju", objasnio je nutricionista i dodao da postoje vežbe koje takođe mogu da ublaže tegobe.

"Postoje vežbe disanja koje rade pevači. One zatvaraju taj poklopac. Jednu ruku stavite na grudi, drugu na stomak. Prilikom udaha, trudite se da vam stomak ide napred. Kada grudni koš ide nagore, to nije dobro. Ramena treba da budu opuštena. Udahnemo, stomak ide napred, grudni koš ide napred, ali tek na kraju. To je najbolje raditi u ležećem ili sedećem položaju", otkrio je Strahinja Kukić.

