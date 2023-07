SJAJ I BEDA ŽIVOTA NA LUKSUZNIM SUPERJAHTAMA! Kapetan ispričao užasne detalje - Posle te lude Ruskinje mi je prekipelo

Kapetan koji je dugi niz godina radio na superjahti je ispričao svoje iskustvo sa gostima.

Izvor: youtube/screenshot/SuperYacht Times

Prelepi kruzeri leti, u špici turističke sezone, uplovljavaju u luke na Jadranu, posmatrače s kopna uglavnom ostavljaju bez teksta. Često zagonetnih i neobičnih imena, superjahte sijaju i blistaju dok na njima uživaju, barem prividno, bogataši i superbogataši. U pitanju su plovila od 40, 50 i više metara dužine, čiji su gosti sportisti, filmske zvezde, muzičke superzvezde i svetske zvezde A kalibra.

Velika odgovornost

Takvim jahtama, takozvanim superjahtama, upravljao je i jedan iskusni kapetan, iza kojeg je više od 20 godina kroćenja svetskih mora. Posao je, priznaje, dobro plaćen, ali ne bez razloga. Kao prvi čovek svakog takvog plovila koje mu zapadne da njime upravlja odgovoran je za svaku kriznu i, ne daj bože, katastrofalnu situaciju, kao i za sigurnost svih putnika na jahti. No dok je sve u najboljem redu, priča, malo ko je od gostiju uopšte svestan da njegov posao traje od 0 do 24, te da mora da bude pribran i spreman da reaguje u baš svakoj situaciji. Bez izuzetka.

"Svačeg se mi nagledamo tokom rada na brodovima, znate. Sav taj luksuz i raskoš iz te perspektive brzo mogu da izgube sjaj. Da se razumemo, kad priuštite sebi krstarenje na takvom tipu broda, na kome vas dvore i služe, na kome možete da dobijete šta god vam padne na pamet, i to na dve-tri nedelje, tad će vam to iskustvo verovatno ostati uspomena koju ćete okarakterisati kao najlepšu. Ali ta prividna lepota ima i drugu stranu", iskren je kapetan u razgovoru za 24sata.hr.

Kaže kako su, prema njegovom iskustvu, najprijatniji gosti s kojima do sada nikad nije imao problema upravo sportisti. Galantni su, nisu skloni ekscesima, a skloni su disciplinovanom životu. Na luksuzne jahte od 40, 50 pa i do 100 metara, dolaze da uživaju u plovidbi do egzotičnih i atraktivnih lokacija. S druge strane, pamti grozna iskustva u radu s ruskim bogatašima, zbog kojih se iskrcao usred plovidbe i dao otkaz.

"To je bila izuzetna situacija i zapravo sam tako nešto iskusio samo tad, jedanput. Upravljao sam jahtom na kojoj su se odmarali biznismeni i njihove pratnje. Alkohol su pili neograničeno, mislim da su se i drogirali... U jednom trenutku, dok sam sidrio brod, ničim izazvana, žena je odlučila iz nekog hira ili šale da skoči, i to dok ja još upravljam brodom. Hej! Hvala bogu da sam nekoliko trenutaka ranije ugasio motore jer bi je samleli. I bio bih odgovoran za neopisivu tragediju, a ni kriv ni dužan. Tu mi je prekipelo i odlučio sam da dam otkaz. Rekao sam sebi: ne treba ti ovo. Iskrcao sam se usred putovanja u Zadru i otišao", priseća se iskusni staloženi pomorac.

Visoki troškovi održavanja

Posao ga je vodio na sve strane sveta, plovio je raskošnim brodovima, upoznavao najrazličitije profile vlasnika jahti. Pa se nameće pitanje koliko zaista to sve košta.

"Održavanje jahti takvog tipa, od 40 metara naviše, odnosno hladni pogon broda, stoji oko deset odsto njegove originalne cene. U to su uključeni kompletni troškovi luka, zimskog veza, vađenja broda, plaćanje Dokinga, troškovi posade, popravke koje nisu retke, jer i takve jahte dosta se kvare", objašnjava.

