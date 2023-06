AKO IMATE DOBRE ODNOSE SA KOLEGAMA, BIĆE MANJE STRESA! Evo kako da budete OMILJENI - postoji 13 ključnih caka!

Dobri odnosi sa kolegama čine radno mesto manje stresnim, ali šta da radite ako niste među omiljenima?

Popularnost je usko povezana sa samopouzdanjem. Visok nivo samopouzdanja donosi uspeh, popularnost u društvu, poštovanje na poslu. Drugima rečima, popularnost može da nas prati od samog detinjstva, tokom školovanja, odrastanja, sazrevanja. Popularni đaci isticali su se još u osnovnoj školi, a svoje samopouzdanje su osnažili i kasnije, u ostalim sferama života. Posao čini našu svakodnevicu, a kako bi ona bila baš onakva kakva želite, prijatna i umirujuća, bilo bi dobro da imate dobre odnose sa kolegama. Istraživači sa Univerziteta u Tel Avivu donose 13 koraka koje treba da pratite ako želite da se dopadata kolegama:

Pozdravite svoje kolege

Ako zaboravite ili ne možete da se naviknete da pozdravite svoje saradnike, razmislite ponovo. Ovo je vaša najvažnija "karta" za svet popularnosti. Pozdravite svoje kolege svakog jutra, jer ako to ne učinite, ljudi će vas teško primetiti. Ako to učinite, osetićete vašu pozitivnu energiju.

Uključite i održavajte kontakt očima

Kada razgovarate sa ljudima, želite da ih zainteresujete za komunikaciju, čak i ako samo razmenjujete pozdrav. Najbolji način da to uradite jeste da uspostavite kontakt očima. Većina ljudi to radi prirodno, ali postoje i oni koji su stidljivi i introvertni. Dobar trik je da se uverite da ste to uradili, jeste da zapamtite boju očiju osobe. To će vam uvek pomoći da održite kontakt očima.

Povežite se pronalaženjem zajedničkih interesa

U razgovoru pronađite zajednička interesovanja koja vam pomažu da se povežete sa kolegama. Kada to uradite, uvek iskoristite priliku za dodatno pitanje, na primer: "Kada ste prvi put počeli da radite u ovoj oblasti?".

Držite se dalje od ogovaranja

Postoje kolege koje nikada neće prestati da se žale na druge kolege. Najbolji savet je da ne dozvolite da budete uvučeni u ogovaranja. Samo slušajte i uzdržite se komentara.

Izgovorite par komplimenata

Svaka osoba voli da čuje kompliment ili dva. Na taj način se osećaju cenjeno i imaju potvrdu da nešto rade dobro. Ako vam se iskreno sviđa nečija odeća, način na koji se kolega ponaša prema klijentima ili koliko brzo je uspeo da završi projekat, recite to.

Brojite do deset

Ako vas neko kritikuje ili "tera" do krajnjih granica da osećate nervozu, morate da budete oprezni. Dobri trikovi su brojanje do deset ili odlazak bez lupanja vratima. Dajte sebi vremena da razmislite o tome, pre nego što reagujete. Ishitreni odgovor često može da dovede do situacije koju je teško ispraviti.

Zapitajte se zašto vam kolege "idu na živce"

Dobro razmislite zašto vas toliko ljudi sa posla nervira, jer može da se desi da je problem u vama. Analizirajte šta se dešava i pokušajte da objektivno pogledate kako reagujete. Koje negativne ili pozitivne signale šaljete? Možda ćete sami sebe iznenaditi.

Dobro se ponašajte prema svojim saradnicima

Prema kolegama uvek treba da se ponašate onako kako biste voleli da se oni ponašaju prema vama. Ako očekujete da ljudi budu efikasni, prijateljski raspoloženi, pozitivni i produktivni, na vama je da uradite isto!

Razgovarajte o problemima

Zamislite da postoji problem u vašom timu. Može da se odnosi kolegu koji vešto izbegava posao. Ako dozvolite da problem stoji u mestu, odnosi će postati loši, a tenzija će cvetati. Ipak, ako otvoreno razgovarate o problemima i rešenjima, onda takav pristup daje dugoročni rezultat.

Ako ste novi, ne uskraćujte sebi prava

Ako ste novi u poslu, pogledajte oko sebe i slušajte. Pokušajte da procenite gde su "žarišta" i ko su teške kolege. Ukoliko je bilo ko od njih nepristojan, ne dozvolite sebi isto. Možda ćete se susresti sa rečenicom da nešto ne možete jer ste novajlija, ali ne zaboravite da istaknete svoja prava.

Dvaput razmislite o žalbi

Negativna iskustva na radnom mestu obično utiču na sve članove vašeg tima. Niste sami i to bi trebalo da vas stimuliše da nađete zajedničko rešenje. Pokušajte da ljubazno rešite problem sa kolegom, a ukoliko ne vidite rezultat, zakažite sastanak sa nadređenim.

Nikada nemojte napadati ili kriviti kolege

Ako zauzmete stav u kom koristite fraze poput: "Zašto nikada ne uzmete u obzir moje predloge?", atmosfera će verovatno postati toksična. Umesto da napadate, pokušajte sa drugačijim pristupom u kom možete da kažete: "Imao sam utisak da treba da radim ovo, a ne to. Da li se pojavio neki problem?". "Diplomatski" govor može da učini čuda.

Češće se osmehujte

Osmeh nikada ne izaziva negativan utisak. Naprotiv, kolege će govoriti da ste pozitivna osoba koja širi dobru energiju, a na vama je da se potrudite da tako i bude!