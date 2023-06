NARUČILA RIBU U RESTORANU NA MIKONOSU, PA SE UMALO NIJE ONESVESTILA: Kad je stigao račun, od muke uradila ovo - HIT!

Iskustvo naivne kapetanice broda koja nije pitala za cenu kada je sela u restoran - kad je stigao račun, umalo se nije onesvestila od šoka.

Izvor: YouTube/Printscreen/the Luxury Travel Expert/Tiktok/printscreen/captainkatemccue

Mikonos, omiljeno letovalište većine sa Balkana na ceni je zbog dobrog provoda, a kako se uverila i jedna kapetanica broda, i prejakih cena. Ona je na TikToku otkrila kako je doživela neprijatno iznenađenje kada je poručila ribu u lokalnom restoranu, a za koju se ispostavilo da je od "luksuzne" sorte.

Kapetanica broda po imenu Kejt, ispričala je pratiocima na ovoj društvenoj mreži kako je jedan ručak debelo "opalio" po novčaniku - 616 evra! Šok je bio daleko veći jer je kupila haljinu na istom tom Mikonosu, u finom butiku, a platila je daleko manje.

"Kupila sam haljinu danas na Mikonosu i ta haljina je bila jeftinija od ribe koju sam jela juče za ručak. Na prvi utisak, čini se da je to poprilično racionalna kupovina, ali kad vam kažem da je riba koju sam juče jela za ručak koštala 616 evra... Da li sam znala da to košta 616 evra? Nisam, jer nisam gledala meni pošto sam se vodila preporukom. I to je bila moja prva greška, jer su ti ljudi veoma ljubazni i divni, hrana je bila preukusna, društvo je bilo bez premca, iskustvo koje bih ponovila iznova i iznova, uz upozorenje da bih pitala koliko će sve to da košta, jer nisam odrastala na takvim mestima, pa čak ni u odraslom dobu nisam često odlazila na takva mesta, i to je bila velika lekcija za mene", ispričala je Kejt u videu.

Toliko je bila očajna zbog cifre, da joj ništa drugo nije preostalo nego da se našali na svoj račun, pa je ovu "paprenu" ribu i "krstila".

"Moram da kažem da je riba bila apsolutno preukusna i da smo odlučili da ona mora da ime, jer kad koštaš toliko mnogo i zadovoljavaš toliko ljudi, zaslužuješ ime i mi smo svoju ribu nazvali "Zlatna", kao Goldi Hon, ali najviše zbog toga što bukvalno možete da kupite zlato za tu cenu ", ispričala ej Kejt.

Kako je istakla, nije joj namera bila da se hvališe, već da upozori druge na cene, jer ako se ne informišu, može da im se desi ovakvo neprijatno iznenađenje.

"I ovo nije moje hvalisanje, ovo je moje upozorenje da ako idete na neko mesto koje vam nije poznato, i nema cena u meniju, nije sramota pitati koliko nešto košta. To mi je otvorilo oči", zaključila je.

Pogledajte video u kom sve objašnjava...