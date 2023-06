ZAŠTO SE JAVLJA BOL U DONJEM DELU LEĐA? "Alatka" prestane da radi, svakih 5 minuta biste u WC, a evo šta je PROBLEM

Bol u donjem delu leđa je čest simptom kod mnogih ljudi, a evo šta je najčešće uzroci.

Bol u donjem delu leđa je čest simptom kod mnogih ljudi, posebno ako mnogo vremena provode sedeći ili su fizički neaktivni. Može da bude akutni (traje do mesec i po dana) i hronični oblik (traje više od 3 meseca).

Postoje brojni uzroci za ovo stanje, praktično svi organi u maloj karlici mogu refleksno da daju simptome bola u donjem delu leđa . Kod žena su ginekološki problemi najčešći uzrok.

Ponekad medicinska stanja kao što su diskus hernija, išijas ili spondilitis mogu izazvati bol u leđima. Veoma retko, ovaj simptom može da bude znak ozbiljnog problema kao što je slomljena kost, kancer ili infekcija.

"Nekada se pacijenti žale na akutni bol, čak i kada podignu hemijsku olovku, jer su problemi s leđima kao što je diskus hernija bolest savremenog čoveka. Neophodno je, kada se akutni bol dogodi, da mirujemo barem dan-dva. Da rasteretimo donji deo kičme, da odmorimo u položaju koji nam prija. To je najčešće 'bebeći', fetus položaj. Lezite na bok koji manje boli i sklupčajte se, a između kolena stavite jedno jastuče da biste rasteretili donji deo deo kičme", rekao je fizijatar dr Žarko Radovanović.

Problimi sa leđima

Bol koji se spušta niz jednu nogu će biti prvi znak problema sa leđima, ali onda će se pojaviti i jak bol u donjem delu leđa i pacijenti će misliti da imaju problem s bubrezima.

"Imate spazam i mislite da vas boli bubreg, a ustvari je to bol koji ide kroz lumbalnu kičmu. Simptomi su i trnjenje, mravinjanje, žiganje, probadanje, oštar je to bol, kao da vas neko bode nožem. Onda znamo da je ugrožen disk L5-S1, tu ide nerv koji inervira celu nogu, i kod kolena se grana na dva nerva. Onda 'pada' stopalo, ili imamo problem s mokrenjem.Mnogi ne znaju da je to znak problema s kičmom, učestalo mokrenje, odlazak noću u WC, osećaj pune bešike... Mi lutamo, imamo erektilnu disfunkciju čak i kod mlađih muškaraca, ide se kod urologa, nefrologa, a problem zapravo pravi kičma", rekao je on.