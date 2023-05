IGOR JE POLICAJAC I VEĆ 16 GODINA SE BORI SA TEŠKOM BOLEŠĆU! Prvi simptom je bio "bezazlen", a onda su usledili NAPADI

Igor Pavlović podsetio je sve koliko je važno ne odustati od borbe sa svojom bolešću!

Za Igora Pavlovića (45), oca troje dece i policajac koji se bavi sprečavanjem nasilja u porodici, niko ne bi pomislio da ima neki zdravstveni problem. U punoj snazi, sa 26 godina osetio je prve simptome, a već 16 godina na sopstvenoj koži oseća njihove posledice. Igor je jedan od mnogih koji živi s teškom autoimunom bolešću - multiplom sklerozom.

Za "Društvo Multiple Skleroze Srbije" on otkriva koji su prvi znaci ove bolesti, ali i na koji način se on u prvim naletima izborio sa njom i još uvek hrabro korača napred. Prvi simptom koji je Igor osetio bilo je trnjenje desne ruke i prstiju stopala. Na početku, taj simptom nije ukazivao ni na šta strašno, kako kaže Igor.

"Ubrzo simptomi su se spontano povukli. Posle šest meseci to se ponovilo, samo s drugom stranom tela. Opet se povuklo. Treći napad je usledio nakon godinu dana i bio je udaran, cela desna strana tela mi je potpuno otkazala", seća se on. Nakon detaljnih preglada i dijagnostike, Igor 2017. saznaje sa kojim "neprijateljem" treba da se bori - multiplom sklerozom.

"Ne može se mnogo bez medikamenata, oni čoveka vrate na kolosek. Na dva dana sam sebi davao injekcije, ali imao sam neke manje napade i osećao se kao da stalno imam grip, neku temperaturu, što mi je onemogućavalo da normalno obavljam posao kojim se bavim. Koristeći drugu terapiju, imao sam dva napada u šest meseci, pa su lekari pokazali da ni to ne ide. A onda, treća sreća...", priča Igor i otkriva da kada je uvedena treća generacija lekova u Srbiji za multipla sklerozu, nije imao pogoršanja.

Od tada, živi normalno, može da se posveti svojoj porodici i poslu defektologa u MUP-u. Takođe, bez podrške supruge Ive ne bi uspeo u svojoj krajnjoj borbi protiv ove teške autoimune bolesti.

Šta je MS? Multipla skleroza je podmukla bolest, a njen tok nepredvidiv. Broj obolelih od MS-a u Srbiji je u porastu. Najčešće se javlja između 20. i 40. godine života, ali se može manifestovati i u bilo kom drugom životnom periodu i žene oboljevaju dva puta češće od muškaraca. Simptomi se kreću od blage ukočenosti i otežanog hodanja, preko utrnulosti i peckanja, slepila, poremećaja mokrenja, defekacije (pražnjenja creva), bolnih mišićnih grčeva, problema sa koordinacijom i ravnotežom, govorom ili gutanjem, poremećaja seksualnih funkcija, pa sve do potpune oduzetosti, paralize, i trajnog invaliditeta kod obolelih, jer značajan broj bolesnika posle 15 godina trajanja bolesti postaje vezan za invalidska kolica.

"Radim u operativi, poslednjih pet godina se bavim sprečavanjem nasilja u porodici. Srećan sam što se time bavim jer je to posao koji koristi ljudima, a to mi pomaže da se i ja osećam korisno. Bilo je trenutaka kada nisam mogao da radim, ali uvek se trudim da što pre stanem na noge. Važno je biti mentalno jak. Ja sam jak zbog moje porodice. Moja supruga Iva mi je velika podrška, imamo tri sina, dva psa, i veoma smo kompaktna celina", rekao je Igor i svima uputio jednu važnu stvar:

"Pričajte o svojoj bolesti, to nije nikakav tabu, niti sramota. Ljudi treba da budu upoznati sa čime se vi borite", rekao je on i dodao važne savete za sve one koji boluju od MS - važno je razmišljati samo pozitivno, nema odustajnja, niti padanja...