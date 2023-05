AKO IDETE NA PUT IZBEGAVAJTE OVAJ KOFER U ŠIROKOM LUKU! Može skupo da vas košta - evo šta je BOLJA OPCIJA

Evo zašto bi trebalo jednu vrstu kofera da izbegavate kada putujete...

Izvor: Youtube/Screenshot/Sloan Byrd

Obično kada putujemo stvari spakujemo u kofere, neko u one čvste na točkiće, a neko u mekane torbe. Iako se na prvi pogled čini da ne postoji nikava razlika, jedan putnik je sve ubedio u suprotno.

Put nečije torbe od odeljka za prtljag na aerodromu, pa sve do aviona i nazad do vlasnika, ume da bude dug i nezgodan. Obično se prilikom ubacivanja kofera na traku za prtljag ne vodi toliko računa, te ih radnici u žurbi bacaju jedne na druge. Osim toga, nedavno je jedan video koji je osvanuo na Internetu upozorio sve putnike na još jedan problem - a to su vremenske (ne) prilike.

Kako se vidi na snimku, svi nagomilani koferi na kolicima, uz pomoć kojih se dalje prenose do aviona, završili su mokri kada je počela da pada kiša na Hjustonskom aerodromu.

"Stojim ovde na aerodromu u Hjustonu, Teksas. I žao mi je svih ljudi na jugozapadu koji imaju svoj prtljag u ovim kolicima bez cerada", započeo je putnik na svom videu snimku, a onda je ubrzo otkrio i kako su njegove stvari završile - natopljene vodom. Jastuk koji je izvadio iz torbe bio je potpuno mokar.

Ovo može da bude prilično nezgodno i papreno za vaš džep ukoliko u jednu takvu torbu stavite neke električne uređaje. Takođe, i ostali putnici koji su komentarisali ovaj video savetovali su ostale da putuju sa tvrdim koferima, onim na točkićima.

Pogledajte i video pokislog prtljaga: