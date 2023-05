AKO KORISTITE VJEŠTAČKE ZASLAĐIVAČE DA SMRŠATE, DŽABA BACATE PARE: Oglasila se SZO - Evo šta se dešava na DUŽE STAZE

Svjetska zdravstvena organizacija se oglasila i rekla da vještački zaslađivači ne pomažu mršavljenje na duže staze.

Izvor: YouTube/Jan D'Atri

Svjetska zdravstena organizacija saopštila je da upotreba vještačkih zaslađivača "ne daje nikakvu dugoročnu korist u smanjenju tjelesne masti kod odraslih ili djece“.

"Zamjena šećera vještačkim zaslađivačima ne pomaže ljudima da dugoročno kontrolišu svoju težinu", rekao je Frančesko Branka, direktor odeljenja SZO za ishranu i bezbjednost hrane.

Smjernice se odnose na sve ljude osim onih sa već postojećim dijabetesom, rekao je Branka. Zašto? Jednostavno zato što nijedna studija u istraživanju nije uključivala osobe sa dijabetesom, pa nije mogla da se uradi procjena, rekao je on.

Studija je takođe ukazala da mogu da postoje "potencijalni neželjeni efekti" od dugotrajne upotrebe zamjena za šećer, kao što je blago povećan rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti.

Međutim, "ova preporuka nema za cilj da komentariše bezbjednost potrošnje", rekao je Branka. "Ova smernica kaže da ako tražimo smanjenje gojaznosti, kontrolu tjelesne težine ili rizik od nezaraznih bolesti, to je, nažalost, nešto što nauka nije uspjela da pokaže", rekao je. "To neće dovesti do pozitivnih zdravstvenih efekata koje neki ljudi možda očekuju."

Veštački zaslađivači se široko koriste kao sastojak u "gotovoj", kupovnoj hrani i pićima, a ponekad ih potrošači dodaju direktno u ista. SZO je 2015. izdala smjernice o unosu šećera, preporučujući odraslima i djeci da smanje njegov dnevni unos na manje od 10% ukupnog energetskog unosa. Nakon te preporuke, interesovanje za alternative za šećer se pojačalo, navodi se u studiji.

"Ova nova smjernica je zasnovana na detaljnoj proceni najnovije naučne literature i naglašava da upotreba vještačkih zaslađivača nije dobra strategija za postizanje gubitka težine smanjenjem unosa energije ishranom“, rekao je istraživač ishrane Ijan Džonson, saradnik u " Quadram Institute Bioscience", nekadašnjem Institutu za istraživanje hrane, u Norviču, u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Međutim, ovo ne treba tumačiti kao indikaciju da unos šećera nema značaja za kontrolu težine", rekao je Džonson u saopštenju.

Umjesto toga, trebalo bi da smanjite upotrebu pića zaslađenih šećerom i da pokušate da koristite "sirovo ili blago prerađeno voće kao izvor slatkog“, dodao je Džonson.