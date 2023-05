ŽENE MENJAJU BOJU KOSE ZBOG "SLOMLJENOG SRCA"! Naša frizerka otkriva: Evo kako iz crnke u plavušu - savet ZLATA VREDAN

Kakvi su trendovi po pitanju kose i kako iz crnke najlakše preću u plavišu, objašnjava frizeka Katarina!

Želite da promenite boju kose i to iz tamne u svetliju nijasnu ili obrnuto? Šta je u trendu i kako to učiniti to bez većih oštećenja po samu kosu, gostujući na Prva TV objasnila je frizerka Katarina Marinković. Kako je na samom početku istakla frizerka, trend je sve ono što čoveku stoji.