MEDICINSKA SESTRA (24) MESECIMA IGNORISALA 1. ZNAK UPOZORENJA: "Stalno sam PODRIGIVALA, nisam ni slutila šta ću saznati"

Bejli Mekbrin (24) nije ni slutila da podrigivanje krije opasnu dijagnozu.

Bejli Mekbrin, 24-godišnja medicinska sestra, 2021. primetila je da često podriguje. Na početku nije obraća pažnju, ali je u jednom trenutku shvatila da joj se to nikada pre nije dešavalo. Par meseci kasnije, stanje se pogoršalo. U februaru naredne godine počela je da pati od lošeg refluksa i obratila se lekarima.

Ipak, doktori su sve prepisali anksioznosti. Godinu dana kasnije, Bejli je bila sigurna da nešto nije u redu. Trpela je bolove, nije mogla da obavlja nuždu i izgubila je apetit. Kako i sama radi u medicini, Bejli je bila sigurna da se u njenom telu dešava neka vrsta "opstrukcije". Nije ni slutila da se radi o tumoru koji je rastao u debelom crevu.

"Nikada u milion godina nisam pomislila da je bilo koji od nejasnih simptoma koji su se javili zapravo ukazatelj na rak debelog creva i to u trećoj fazi. Prvi znak da nešto nije u redu, iako to tada nisam znala, bio je kada sam počela da podrigujem. Podrignula bih 5 do 10 puta dnevno. Ovo za mene nije bilo normalno. Zapravo, retko sam ikada ranije podrigivala i zato sam primetila koliko je to čudno. Ali, iskreno, nisam previše razmišljala o tome", rekla je Bejli i dodala:

"Nikad nisam mislila da bi to moglo da bude povezano sa tako strašnom bolešću. Bila sam na putovanju u Nešvilu u oktobru 2021. i moj verenik Kejden i ja smo se šalili da podrigujem zbog promene nadmorske visine. Moj tumor je bio viši u poprečnom debelom crevu i polako je izazivao opstrukciju creva. Pošto ranije nikada nisam podrigivala, a onda sam počela da podrigujem 5 do 10 puta dnevno, to je za mene bila nova stvar. Sve što je novo kod vas, time se treba pozabaviti", objasnila je medicinska sestra.

Podrigivanje nije znak ove bolesti, ali je ukazalo na početak drugih simptoma.

"Preterano podrigivanje nije baš školski simptom raka debelog creva, ali moj onkolog mi je rekao da je to verovatno bio sam početak mojih simptoma. Verujem da je to povezano i sa pojavom gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), koja je počela nedugo nakon toga - u roku od mesec dana od razvoja prekomernog podrigivanja. Kao rezultat toga, moja hrana se nije u potpunosti varila i bila je 'zarobljena' iznad mog tumora, uzrokujući refluks i podrigivanje", objasnila je Bejli.

Bila je zapanjena kada je čula svoju dijagnozu.

"Kada su mi rekli da imam rak debelog creva u trećem stadijumu i tumor koji opstruira moje debelo crevo, bilo je iskustvo za koje nisam mislila da ću doživeti. Zaista iskustvo. Osećala sam se kao da sedim u uglu sobe i gledam kako mi postavljaju dijagnozu. Vreme se činilo kao da se usporava, a moj otkucaj srca ubrzao", iskreno je ispričala Bejli.