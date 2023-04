OVO JE NAJBOLJI NAČIN ZA ČIŠĆENJE ROŠTILJA: Stavite na REŠETKU samo 1 POVRĆE i sve masne naslage ĆE NESTATI

Lepo je spremati roštilj, a još lepše ga je jesti

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Svi volimo da uživamo u praznicima, a kako se bliži Prvi maj neke korisne stvari treba da znate.

Lepo je spremati roštilj, a još lepše ga je jesti.Ono što malo ko zna jeste kako se čisti..

Istini za volju, mnogi koriste električne roštilje, ali se dosta njih okreće i onom starinskom načinu, odnosno varijanti na ćumur.

A nakon roštiljanja, red je i da se sve očisti, opere i pospremi. To uglavnom ostavljamo za dan kasnije, kada se odmorimo i sve alate odložimo do narednog puta.

Kako god da okrenete, roštilj je potrebno izribati, a to, ruku na srce, retko ko voli. Pre svega jer je neuredan posao, a tu su i invazivna sredstva za čišćenje koja, em što su otrovna, em ni nisu ni najmanje prijatnog mirisa.

Srećom, postoji mnogo jednostavniji način da sve to uradite. Sve što vam je potrebno jeste crni luk.

Trik sa ovim povrćem koje maltene svi, uglavnom uvek, imamo kod kuće, otkrio nam je jedan Tik-Toker.

On je u kratkom videu pokazao kako on to radi, a stvar je u tome da isečete jednu veću glavicu luka na pola, polovinu spustite na roštilj ka dole i... trljate.