SVE VIŠE LJUDI PATI OD ZAPOSTAVLJENOG PROBLEMA: Doktorka upozorila - uradite KRVNU SLIKU i pogledajte jednu stavku!

Anemija je čest, ali zapostavljen problem, istakla je doktorka Mirjana Mitrović.

Malaksalost, glavobolja, povremeno zamagljen vid, umor, nisu samo simptomi prilagođavanja organizma na oscilacije temperature. Mogu da budu i znak malokrvnosti. Da li se zbog nedostatka gvožđa organizam teško prilagođava na promene vremena, koji su glavni uzroci anemije i kako se leči, objasnila je "Jutru" na Prvoj doktorka Mirjana Mitrović.

"Dosta zapostavljen, a veoma čest problem. U toku prolećnih meseci svi osećamo prolećni umor i mislimo da je to normalno, a ne razmišljamo da li postoji neki drugi razlog. Veliki broj ljudi pati od anemije. Ako je vaš umor hroničan, treba da proverite krvnu sliku i koje su rezerve gvožđa. Najčešći simptomi su malaksalost, zamaranje, pospanost, nesanice, glavobolje. Pacijenti vrlo često odu kod kardiologa zbog osećaja lupanja i preskakanja srca. Žene primete da kosa više opada, da su im nokti krti i to su znaci zbog kojih treba da se obratite lekaru", objasnila je dr Mitrović.

Šta je anemija, a šta hipofiremija?

"Jako je važno dijagnostikovati anemiju i hipofiremiju, postoje razlike. Hipofiremija znači da vam nedostaje gvožđe, ali je vaš hemoglobin normalan. Ako su vaši depoi potpuno prazni, postajete anemični i to je već ozbiljniji stadijum poremećaja. Samo lečenje zavisi od stepena poremećaja, zato što će terapija biti intenzivnija za pacijente koji su anemični u odnosu na one koji su hipofiremični", objasnila je doktorka i otkrila kako se anemija leči:

"Lečenje uvek podrazumeva da se primenjuju preparati gvožđa. To možemo da radimo na dva načina. Prvi je suplementacija tableta koje su raznolike. Lekar treba da odabere pravi preparat za vas zato što on često može da izazove neželjene efekate, a drugi način je da primimo infuzije gvožđa. One su namenjene pacijentima sa jako teškim simptomima ili pacijentima sa bolestima creva", objasnila je doktorka.

Prevencija nije moguća kod jedne grupe žena.

"Zdrava ishrana je osnov svega. Potrebno je unositi gvožđe, ima ga puno u mesnim namirnicama. Ponekad nije moguće prevenirati anemiju. Ako ste žena koja ima produženi menstrualni ciklus, a produžen je ciklus od sedam dana koji je malo obilniji, onda morate da prepoznate anemiju i lečite. Važno je da bar jednom u šest meseci uradite krvnu sliku", rekla je dr Mitrović.