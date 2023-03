DOBIJA PRIJETNJE SMRĆU, MANEKENKA SE ZAKOPALA! Najomraženiju osobu na internetu brani bivša izabranica njenog supruga!

Hejli Biber postala je najomraženija osoba na internetu, a sada je u njenu odbranu stala bivša djevojka njenog muža, Selena Gomez.

Izvor: Instagram/hailybieber/selenagomez

Manekenka i supruga pjevača Džastina Bibera, Hejli Biber i Kendal Džener narugale su se Seleni Gomez i preko noći postale omražene osobe na društvenim mrežama, a da stvar bude još gora, ostale su i bez miliona pratilaca. Kako se broj njihovih pratioca drastično smanjivao, Selenini su još većom brzinom rasli, a Hejli su mnogi prozvali "zlostavljačicom".

Selena Gomez postaje sve popularnija - za samo nekoliko dana dobila je 10 miliona pratilaca, a Hejli na hiljade negativnih komentara. Pjevačica i glumica ranije je samo kratko izjavila da je prerasla detinjasto ponašanje i reakcije, te da se na neko vrijeme povlači s društvenih mreža, a sada je stala u odbranu supruge svog bivšeg dečka.

Pošto je "igra otišla predaleko", pjevačica je riješila da zauzme stranu manekenke i pruži joj podršku, pa apeluje na javnost - da mora da stane. Ona je otkrila kako ju je supruga njenog bivšeg dečka kontaktirala i požalila joj se kako joj stižu i prijetnje smrću zbog svega.

Gotovo svakodnevno, posebno na TikToku, napominje se kako je gospođa Biber "loša djevojka koja nije uvijek tretirala Gomezovu kako treba". Tim povodom, muzička zvijezda objavila je Instagram stori kojim je naglasila da smatra da je vreme da šuškanja prestanu - "Hejli Biber me je kontaktirala i kazala mi da joj stižu i prijetnje smrću, pored ostalih, negativnih komentara. To nije moj fah. Niko ne treba da prolazi kroz to. Uvijek sam se zalagala za dobre odnose i stvarno želim da sve ovo prestane", poručila je ona, uz emotikon srca.

Izvor: Instagram/SelenaGomez

Inače, otkako je krenula hajka, Hejli i njen suprug, pjevač Džastin Biber, nisu se oglašavali ovim povodom. Sa druge strane, Seleni ovo nije prvi put da se oglašava na ovu temu. I ranije je umjela gotovo da moli fanove da ostave Hejli na miru, ali ovo je bio prvi put da ju je oslovila po imenu, prenose strani mediji. Takođe, primjećeno je da je sada prati na Instagramu u znak podrške.

Selena Gomez i Džastin Biber prvi put stupili su u vezu 2012. godine, da bi u godinama koje su uslijedile provodili vrijeme zajedno ili odvojeno. Mirili su se i svađali, a usputno su se zabavljali i sa drugim ljudima iz svijeta šou biznisa. Tokom njihovog kratkog rastanka sredinom 2013. godine, Džastin Biber je na kratko ušao u vezu sa Hejli Baldvin, koja mu je sada i zvanična supruga, ali njihova veza tada nije imala srećan kraj te ju je Biber ostavio i ponovo se vratio Seleni.

Nakon što su Selena i Biber poslednji put pokušali da budu u srećnoj vezi u maju 2018. godine, Biber je iznenada ponovo uplovio u vezu sa Hejli koju nije vidio od kratke ljubavne romanse 2013. godine, i potom je tajno oženio u julu, da bi na kraju i ostao sa njom u braku do današnjeg dana.