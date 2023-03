OSTAVLJALA GA DA LEŽI U FEKALIJAMA I URINU: Slavnog glumca supruga MUČILA i dok se borio ZA ŽIVOT!

Kijanu Rivs se nedavno prisjetio preminulog kolege Patrika Svejzija, koji je proživljavao teške poslednje dane života.

Patrik Svejzi je preminuo u septembru 2009. godine, nakon borbe s rakom.

Kijanu Rivs i Patrik Svejzi zajedno su glumili u akcionom filmu "Point Break" iz 1991. godine, a nedavno je glumac tokom promocije novog nastavka filma "John Wick: Chapter 4" otkrio šta mu je najdraža uspomena sa snimanja filma 1991. godine.

"Rad s Patrikom Svejzijem. On je bio džentleman i potpuni profesionalac, filmska zvijezda i inspiracija", rekao je Kijanu.

Podsjetimo, Patrik je izgubio bitku s rakom pankerasa, a njegova smrt je rastužila milione obožavatelja širom svijeta, kao i njegove kolege iz svijeta filma.

"Nikad nisam bio osoba koja bježi od izazova. Ali, možete se kladiti da prolazim kroz pakao, a tek sam na početku", istakao je glumac u intervjuu s Barbarom Volters. Preminuo je u 57. godini života na svom ranču u blizini Los Anđelesa, ali tek kasnije otkriveni su strašni uslovi u kojima je proveo svoje poslednje dane, i to zbog supruge koju je obožavao.

Patrikovi prijatelji su tako tek kasnije ispričali da ga je Lisa Niemi držala poput zatvorenika na njihovom ranču i nije dozvoljavala nikome da dođe u posjete.

"Zanemarivala ga je čim njegovog mlađeg brata Dona ne bi zbog posla bilo u gradu. Satima bi bila van kuće, a kad bi se on vratio, pronašao bi Patrika kako leži u fekalijama i urinu. Kad bi se svađali, šamarala ga je i grebala", rekli su. Tvrdili su i da je Niemi varala Svejzija i da su prije njegove bolesti imali burnu vezu jer je ona htjela da kontroliše svaki aspekt njegovog života.

Glumčevu porodicu je naljutilo i što je Lisa prodavala njegove suvenire s filmskih setova, a jedan od njih je bila i kožna jakna iz "Prljavog plesa", koja je na aukciji postigla cijenu od skoro 50.000 dolara. Zbog toga se javno oglasila Patrikova nećaka Denijel Svejzi tvrdeći da bi trebalo da te dragocjenosti ostanu u porodici i pokrenula je peticiju na internetu, koja je prikupila više od 1.500 potpisa.

Glumac i Lisa su bili u braku od 1975. godine i nisu imali djece, a glumac nikada nije krio koliko mu ona znači.

Međutim, teška povreda koljena prekinula je njegovu takmičarsku karijeru. Nakon toga se okušao u glumačkim vodama i uspio. Karijeru je započeo u lokalnim pozorištima, a njegove predstave vrlo su brzo postale posjećene, te je brzo došla i pozivnica za Holivud. Prvi filmovi nisu postizali velike uspjehe, ali Patrik nije odustajao.

Prva istaknutija uloga stigla je 1987. godine, i to ona u kultnom filmu "Prljavi ples", kome su mnogi predviđali veliki neuspjeh. Zatim je stigao film "Duh" s Demi Mur, a ostalo je istorija.

Nažalost, Patrik je zapao u veliku životnu krizu 1994. godine, kada mu se ubila sestra, a tada je utjehu počeo da pronalazi u alkoholu. Uz to, puno je pušio, a sve to dovelo je do teškog oblika raka. Poslednje fotografije glumca rastužile su cijeli svet jer je izgledao ispijeno i nemoćno, a još je gore bilo kad se saznalo za to kako se supruga tada odnosila prema njemu.

