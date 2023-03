PREGLED OBAVEZAN, NISTE SVESNI DA JE ZDRAVLJE NA KOCKI! Lekari upozorili - Instagram preplavljen ženama na INFUZIJI!

Bilo da je umor ili loša koncentracija, ljudi masovno koriste vitaminske infuzije, a lekari upozoravaju na neželjena dejstva.

Koliko puta smo upozoreni da ne uzimamo antibiotike i suplemente na svoju ruku? Nebrojeno. Dok lekari pokušavaju da nas odviknu od ove navike, pojavila se nova moda koja je masovno zaludela korisnike društvenih mreža. U centru pažnje su uglavnom žene koje primaju infuzije, našminkane i doterane, a nisu bolesne.

Lekari su zabrinuti zbog ovakvog korišćenja vitaminskih infuzija, jer ljudi misle da će tako ublažiti sve moguće tegobe: od hroničnog umora, nedostatka snage, loše koncentracije, do ojačavanja imuniteta nakon preležanog virusa. Ako ste spremni da platite više hiljada dinara za jednu, treba samo da izaberete - za bolji imunitet, energiju, lepotu, pa čak i protiv starenja. Lepo zvuči, ali lekari upozoravaju, sa tim se ne treba igrati.

"Nikako ne treba da se dozvoli da se to uključuje na lični zahtev, da to bude manir za rešavanje nebitnih stvari, da biste se bolje osećali… Neke infuzije sadrže kalijum koji zaustavlja srce u dijastoli. Dakle, to nije nešto što treba da primite sem ako niste izgubili kalijum", rekla je dr Ivana Stefanović iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Majersovi kokteli predstavljaju intravensku terapiju različitim kombinacijama vitamina, minerala i elektrolita. U svetu je njihovo korišćenje veoma popularno, kod nas od skoro. Osnovni oblici imaju male količine vitamina C i B kompleksa, kalijuma, kalcijuma. Međutim, pre nego što se odlučite da investirate u takav tretman, morate na pregled kod izabranog lekara da vam kaže koje analize, pre infuzije, morate da uradite.

"Morate da vodite računa o elektrolitima, natrijumu, kalijumu, kalcijumu, magnezijumu, o stanju bubrega. Proverava se urea, kreatinin i to su ozbiljne analize koje nestručno lice ne može da radi. Neželjena dejstva su česta, flebitis, infekcija, vazdušna embolija... Davanje infuzije bez jasne indikacije je kockanje sa zdravljem", upozorio je prof. dr Radan Stojanović sa Medicinskog fakulteta.