ŠTA ZNAČI KAD ŽENA NA GAĆICAMA NAIĐE NA BELE FLEKE, KAO OD IZBELJIVAČA: Babica objasnila šta otkrivaju o POLNOM ORGANU

Bele fleke na gaćicma mogu da ukažu u kom se stanju nalazi ženski polni organ i da li je zdravlje ugroženo.

Izvor: Youtube / Malvika Sitlani

Ako s vremena na vreme primetite na gaćicama bele fleke, kao da ste na tkaninu prosuli izbeljivač, niste jedine. Međutim, nema razloga za paniku, postoji sasvim logično objašnjenje za ovu pojavu, napominje babica i medicinska sestra iz Nju Hempšira, Rebeka Ingals.

O ovoj temi se često raspravlja na društvenim mrežama, a mnoge žene na TikToku pokušavaju da odgonetnu odakle se javljaju ove fleke, šta znače i da li su opasne.

Brojnim teorijama na put je stala babica Rebeka koja je otkrila šta uzrokuje ove tragove i šta oni mogu da znače za ženski polni organ. Ona je otkrila da, pre nego što žena uđe u menopauzu, ako je njen polni organ zdrav, onda treba da bude kiseo (a ne bazan).

Objasnila je da ovu kiselinu stvaraju korisni mikroorganizmi zvani laktobacili, koji brane telo od štetnih "napadača".

"Vagina se sama čisti i jedan od načina na koji to radi jeste da održava pH vrednosti od 3,8 do 4,5. To znači da će zdrav iscedak biti blago kiseo", rekla je Rebeka za "Insajder".

A razlog zašto donji veš menja boju i ima fleke koje deluju kao da ste na tkaninu prosuli izbeljivač, jeste taj što je pamuk osetljiv na kiselinu.