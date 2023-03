SVAKA DRUGA DJEVOJKA ŽELI "POD NOŽ", A NE ZNA KAKAV OTROV STAVLJA! Ako to uradite u ovim godinama brže ćete OSTARITI...

Svaka druga djevojka u Srbiji želi da se podvrgne estetskim zahvatima. Evo koliko je to opasno!

Izvor: Shutterstock

Istraživanja pokazuju da svaka druga djevojka u Srbiji želi da se podvrgne estetskoj hirurgiji i tretanima i dapromeni nešto na sebi. Društvene mreže, poznate ličnosti, kao i mediji, nameću određeni, ukalopljeni ideal vječite mladosti i ljepote.

U takvim situacijama vrlo je teško odupreti se željama i prohtevima, a tu na scenu stupaju roditelji. Kakva je njihova uloga, koliko ovi tretmani mogu negativno da se odraze na zdravlje i izgled objasnile su za RTS dermatolog Lidija Cvetković Jordanov i Gordana Plemić iz Udruženja "Roditelj".

"U situaciji smo kada se preko društvenih mreža i medija nameće ideal vječite mladosti i ljepote. Sve veći broj osoba mlađih od 20 godina dolaze sa zahtjevom da se napravi neka korekcija na licu – povećanje zapremine usana ili povećanje jagodica", kaže dermatolog Lidija Cvetković.

Izvor: hedgehog94/Shutterstock.com

Među brojnim zavatima, danas je veoma popularno zatezanje lica, tačnije botoks.

"Botoks je neuro otrov. Njegov mehanizam djelovanja je paraliza mišića. Posljedica je gubitak osnovne funkcije mišića, a to je pokret. Ukoliko se rano počne sa tretmanima (pre 20. godine) dolazi do gubitka tonusa mišića, atrofije i do posledičnog gubitka elastičnosti kože. Zbog toga, te osobe kad dođu u tridesete godine izgledaju mnogo starije u odnosu na svoju životnu dob", navodi dr Cvetković i dodaje da, ukoliko se već odlučite za to, savjeti ljekara su krenete sa botoksom u kasnim tridesetim godnama sa ciljem prevencije pojave novih i ublažavanja postojećih.

Takođe, prije sam procedure najvažniji je i izbor ljeraka. Kako ističe dermatolog, tu treba biti posebno oprezan i takve procedure moraju da izvedu kvalifikovani i stručni doktori i niko drugi.

"Takve procedure mogu da obavljaju samo ljekari specijalisti dermatovenerologije i specijalisti plastične hirurgije, ali i doktori medicine i stomatologije koji su prošli kurseve i seminare. Svakako prednost treba dati onima sa formalnim obrazovanjem u visokim obrazovnim institucijama jer jedino ljekar koji je putem edukacije prošao kroz sve moguće komplikacije – može na vrijeme da prepozna neko neželjeno dejstvo", objašnjava Cvetkovićeva za RTS.

Za kraj, Gordana Plemić iz Udruženja "Roditelj" istakla je da roditelji treba prvenstveno da razgovaraju sa svojom djecom.

"Jako je važna ta komunikacija, da roditelj nauči da sluša djecu, jer će onda biti otvorenija da im kažu zbog čega to žele. Nije ni loše da zajedno sa djetetom odu kod lekara da im stručno objasni kakve sve to posljedice može da ima ako sa 18 godina promijenite izgled", ističe ona.