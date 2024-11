Popularna tiktokerka najavila svoju smrt u 24. godini: Objavila poslednji GRWM video, "Kakva je privilegija ostariti"

Na TikTok nalogu ove influenserke objavljen je poslednji video "Get ready with me," u kojem je zahvalila fanovima što su joj se pridružili na njenom "zabavnom putovanju."

Izvor: pritnscreen/tiktok/bellabradford0

"Zapamtite da živite svaki dan, a umirete samo jednom, zato učinite da svaki dan ima vrednost," reči su popularne influenserke Bela Bredford u jednom od njenih poslednjih objava.

24-godišnjakinja je preminula prošlog meseca nakon dijagnoze retkog oblika raka koji se nalazio u njenom mišiću vilice, zvanog rabdomiosarkom.

Međutim, neko je, pre samo četiri dana postavio njen poslednji "GRWM", odnosno "spremi se sa mnom" video, koji je sakupio više od četiri miliona pregleda.

Izvor: pritnscreen/tiktok/bellabradford0

U opisu videa bila je poruka koju je Bela pripremila za svoje fanove, koja glasi: "Hvala vam na svoj ljubavi i podršci tokom mojih poslednjih dana, veoma sam zahvalna".

"Snimanje ovih videa mi je zaista donelo osećaj svrhe u poslednjim mesecima i povezalo me sa veoma ljubaznom zajednicom ljudi. Želim vam svima divan život, i molim vas da se potrudite da svaki dan proživite s jednakom važnošću kao i prethodni.

Bela je za svoj poslednji video obukla maslinasto zelenu haljinu i beli kardigan, dodajući: "Kakva je privilegija ostariti. Hvala što ste mi omogućili da budem svoja na ovoj platformi, zaista sam bila uzbuđena svaki dan da dođem ovde i povežem se s vama kroz našu zajedničku ljubav prema životu i modi."

@bellabradford0 Bella’s final get ready with me here’s a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella P.S. these are the brands mentioned in this video for your reference (I still gotta give the ppl what they want ) @St. Agni @ANINE BING OFFICIAL @One Mile @Class A Jewellers @SARAH & SEBASTIAN @Lucy Folk @Arms Of Eve @asos @Alias Mae @maisonmargielafragrances @MECCA ♬ original sound - Bella Bradford

U snimku tiktokerka se zahvaljuje svojim fanovima što su joj se pridružili na njenom "zabavnom putovanju", dodajući: "Nadam se da ćete uvek moći da se setite svih mojih videa i pronađete malo radosti u svom danu, ako vam ikada zatreba podsticaj".

"Zapamtite da živite svaki dan, a umirete samo jednom, zato učinite da svaki dan ima vrednost."

Podsetimo, Bredford je sa samo 22 godine saznala da ima rak, i tokom jedne godine prošla je kroz lečenje koje je uključivalo radioterapiju, hemoterapiju i nekoliko operacija za uklanjanje tumora i rekonstrukciju vilice. Na kraju je shvatila da je bolest ušla u "neizlečivu" fazu.

Njen poslednji video takođe sadrži poruku osobe koja ga je postavila, gde se govori o njenim poslednjim danima. Tekst glasi: "Bela je preminula mirno, okružena osobama koje najviše voli, u utorak 15. oktobra. Hvala vam na svoj podršci i ljubavi tokom njenog puta, nijedan čin ljubaznosti nije bio uzaludan za nju, bila je zauvek zahvalna."

Izvor: Mondo Jelena Sitarica