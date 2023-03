AKO OVOLIKO PUTA U TOKU DANA MOKRITE, NIJE DOBRO: Stručnjakinja otkriva koliko je "normalno" i šta je pravilo 10 sekundi

Koliko puta dnevno je normalno da se mokri, a šta je znak za alarm?

Izvor: YouTube/Screenshot/Handyman for the Everyman

Koliko često vršite malu nuždu? Par puta dmevno, na svakih pola ili tri do četiri sata? Učestalost mokrenja otkriva da li vam je bešika zdrava ili postoji neki problem. Kako da znate da previše često ili suviše retko idete u toalet?

Fizioterapeutkinja Džordžija iz Australije koja na TikToku deli savete i odgovara na pitanja vezano za probleme sa karličnim dnom, kaže da postoje pokazatelji koji ukazuju da "nešto ne funkcioniše kako treba".

Da li svaki puta kada krenete na put odete u WC da se na silu ispraznite, čak i kad vam se ne ide? Ili dugo trpite i čekate da napunite bešiku pre nego što urinirate? Ako je vaš odgovor na ova pitanja potvrdan, onda bi trebalo da razmislite o promeni navika.

Stručnjakinja je u videu objasnila šta se smatra "normalnim" brojem odlaska u toalet i kako da mokrite na "zdrav" način.

Prvo što treba da znate jeste da predugo zadržavanje urina može vremenom da oslabi mišiće bešike. To takođe može da dovede do problema kao što su inkontinencija i nemogućnost potpunog pražnjenja bešike. Zadržavanje urina tokom izuzetno dugog vremenskog perioda takođe može da izazove infekcije urinarnog trakta zbog nakupljanja bakterija.

"Pražnjenje bešike svaka dva do tri sata se smatra normalnim. Ako to radite češće ili ređe od navedenog, i jedno i drugo mogu da dovedu do disfunkcije karličnog dna", kaže Džordžija.

"Poželjno je da, kada praznite bešiku, vaš mlaz traje od osam do 10 sekundi. Treba da mokrite u kontinuitetu i da na kraju osećate da ste se ispraznili", zaključila je.

Pogledajte video u kom Džordžija sve objašnjava.