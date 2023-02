MODRICE KOJE NASTAJU IZ ČISTA MIRA SU UPOZORENJE! Telo vam šalje znak da mesecima imate PROBLEM, ovo su svi simptomi!

Simptomi nedostatka važnog vitamina mogu da se ispolje na različite načine.

Nezdrav način života i ishrane dovode do nedostatka određenih vitamina ili minerala, a nije tajna da sve veći broj ljudi ima ovaj problem. Vitamin C je jedan od najvažnijih esencijalnih nutrijenata koji treba da se konzumira redovno kako bi se sprečio njegov nedostatak koji može da dovede do ozbiljnih problema sa zdravljem.

Dijetetičari ističu da su najčešći faktori rizika za nedostatak vitamina C kod ljudi loša ishrana, alkoholizam, anoreksija, teška mentalna bolest, pušenje. Dok simptomi ozbiljnog nedostatka vitamina C mogu da potraju mesecima dok se ne razviju, postoje znakovi na koje bi definitivno trebalo da obratite pažnju, jer mogu da ukažu upravo na nedostatak ovog važnog vitamina. To su:

umor

suva koža

veća podložnost bolestima

krvarenje desni

modrice

rane koje sporo zaceljuju

bolovi u zglobovima ili kolenima

anemija

loše raspoloženje ili česta promena raspoloženja

neobjašnjivo gojenje

Prema statistikama, oko 7 odsto žena i 10 odsto muškaraca ima često ili neprestano nedostatak vitamina C. Namirnice kojima možete da nadoknadite vitamin C su crvena paprika, kivi, pomorandža, jagode, prokelj, dinja...