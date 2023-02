ŽENE PRECIZNIJE, MUŠKARCI MARATONCI! Naši stručnjaci otkrili ko su bolji vozači: U "uličnim borbama" jedni PREDNJAČE

Ko su bolji vozači - muškarci ili žene?

Izvor: Smart Life/ Mazda

Za žene je davno ukorenjena predrasuda da su lošiji vozači od muškaraca. Ali kakva je zapravo sitaucija i da li je to zaista istina, otkrili su najtrofejniji automobilista Čedomir Brkić i Mirko Rašić, na društvenim mrežama poznatiji kao "Neovlašćeni serviser", gostujući na Prvoj.

"Žene su preciznije, pažljivije i savesnije. Muškarci su maratonci, mogu da voze duže i ne brinu toliko o svom vozilu do momenta kada je to potrebno. Naravno, dešava se to i ženama, ali one su iz dana u dan sve bolji vozači i čini mi se da u gradski, uličnim 'borbama' baš disciplinovane", istakao je na početku automobilista Čedomir Brkić.

Na pitanje zašto su žene stekle tituli "loših" vozača, automobilista Čedomir Brkić rekao je da su po sredi predrasude ili čak, loše auto škole koje su nekad tolerisale određene stvari. Prema statistici danas su žene već od 18-te godine znatno veći polaznici auto škola, nego muškarci, napomenuo je Brkić.

Takođe, ko danas više ide kod majstora i brine o autu? Stručnjak i "doktor" za automobile, Mirko Rašić, otkrio da su se i te stvari promenile u zadnjih desetak godina.

"Moja neka teorija je da 90% muškarca vozi bolje od 10% žena, ali da tih 10% žena vozi bolje od 90% muškraca. Što se tiče održavanja kola, ranije su žene imale najneurednije i najmanje održavane automobile, sada ih drže i te kako urednim, možda čak i više nego muškarci", rekao je Rašić i dodao da smo svedoci da sve više žena vozi kamione, autobuse i dostave po gradu.

Šta vi mislite?