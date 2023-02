TRENER JEO SAMO PICU I SMRŠAO, DR STANIŠIĆ: MOGUĆE JE! Od jednog zavisi, evo šta se desi ako 10 dana jedete ISTO JELO

Personalni trener uspeo je da smrša tako što je mesec dana jeo samo picu. Da li je ovako nešto zaista moguće?

Izvor: TV Prva/screensoht/Instagram/screenshot/ryanjm88

"Jeo je samo picu mesec dana i smršao je", glasi naslov vesti koja se masovno deli na mrežama. Reč je o personalnom treneru Rajanu Merseru koji je svaki dan jeo 10 parčeta pice i uspeo da izgubi tri i po kilograma. Objasnio je da se oseća jače nego pre, a da li je ovako nešto zaista moguće i šta se dešava ako jedemo isto jelo svaki, objasnila je dr Svetlana Stanišić na Prvoj.

"Moguće je. Ova tema je intrigantna i ja bih je raščlanila na više tema. Prva bi bila vezana za to kako možemo da izgubimo kilograme i kako kilograme gube gojazni ljudi. U poslednje vreme vidim da se mnogo provlači tema gojaznosti i da ljudi insistiraju na tome da je u redu biti gojazan, u smislu da lepota dolazi u svim oblicima. To nije dobra stvar, jer gojaznost nije samo estetski problem, nego i veliki zdravstveni problem", započela je dr Stanišić i dodala:

"Skoro sam gledala video u kome žena od 40 godina govori o tome kako je čitav život gojazna, ima 150 kilograma, bavila se sportom sa svojih 20, lako se pela uz stepenice, vodila aktivan život, da bi odjednom sa 35 počela da se razboljeva. Ona je listu dijagnoza iznosila čitavih 20 minuta: od raka jajnika, operacije žučne kese, želudačne kile, operacije kičme i kolena koje je tek čekaju... Mi ne možemo i ne treba da podržavamo gojaznost i brzu hranu, jer to nije zdravo", objasnila je Svetlana.

Kako je moguće da neko smrša uz picu?

"Pica je sačinjena od raznih namirnica. Dakle, tanko testo sa raznim nadevima gore. Vi možete da jedete topljeni sir sa šunkom i kečapom i to je loša pica, a možete da koristite pelat, zdravu vrstu sira, piletinu, veliku količinu povrća, salata. Vrlo je upitno kakvu je picu jeo, ali jeo je malu količinu testa. Još nešto, ovaj momak je atletski tip, upitno je šta je on izgubio, sigurno mišiće", objasnila je doktorka.

Na pitanje šta se dešava ako deset dana jedemo isto, dr Stanišić ogovara:

"Za deset dana ne bi se desilo ništa, čak ni da ne jedemo ništa deset dana. Posledice su dugoročne i u suštini, raznovrsnost hrane je nešto na čemu se insistira zato što imamo širi spektar hranljivih materija koje unosimo. Ko brzo izgubi kilograme u početku, obično misli da je izgubio masno tkivo. Ne, on je izgubio crevni sadržaj, zalihe ugljenih hidrata u jetri i nešto vode. To se brzo vrati. Naše telo pruža veliki otpor gubitkom masnih naslaga, zato što su to bile vredne naslage. Smatra se da su dva kilograma mesečno kod osobe koja ima uobičajen višak kilogram - očekivan tempo. Ko je ekstremno gojazan, kod njega brže ide", rekla je doktorka i otkrila kako možemo da smršamo.

"Ono što se danas najviše preporučuje jeste da veći deo dana ne unosimo hranu. Na primer, 14 sati da ne jedemo, ostatak dana da jedemo, a između obroka da pravimo pauze, izbegavamo tečne kalorije i brzu hranu. Da bi neko smršao, mora da promeni stav prema hrani, način razmišljanja, pristup životu, možda čak i da promeni okolinu. To su velike promene koje se ne sprovode preko noći", rekla je dr Svetlana Stanišić.