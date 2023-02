"UF, KAKO IMAŠ DOBRU ZADNJICU" - KOMPLIMENT ILI UZNEMIRAVANJE? Advokatica objasnila gde je granica - RECITE STOP!

Granica između udvaranja i uznemiravanja je tanka. Kako prepoznati da li smo žrtva ili osoba koja se nekome zaista dopada?

Da li je konstatacija "Kako imaš dobru zadnjicu" se**ualno uznemiravanje, kompliment ili sve zavisi od percepcije i toga da li se osećamo ugroženo od strane osobe koja to izgovori? O tome šta se promenilo u poslednjih šest godina otkako je ovaj pojam uveden kao krivično delo u naš zakon i kako da prepoznamo da li smo žrtva ili jednostavno osoba koja se nekome dopada, otkrila je advokatica Nevena Protić u emisiji "150 minuta" na Prvoj.

"Tanka je granica između udvaranja i uznemiravanja, ali ipak postoje neki objektivni kriterijumi koji mogu da opredele šta predstavlja uznemiravanje, a šta dobro ponašanje. Uznemiravanje se pojavljuje u trenucima kada se osoba ne oseća prijatno. Nečije ponašanje je usmereno na vašu polnu sferu života, osećate strah, ugroženost. To se razlikuje i od percepije pojedinca. Ono može biti verbalno, neverbalno i fizičko", rekla je advokatica i dodala:

"Zato slučajevi moraju da se posmatraju pojedinačno, a ne generalno. U principu, postoje granice koje ne smeju da se pređu. Ako neko pokazuje polni organ, ne možemo da kažemo da to nije uznemiravanje", objasnila je Nevena Protić. Ipak, postoje situacije kada postoje dve različite strane: neko je želeo udvaranje, a "poželjna osoba" ga je shvatila kao uznemiravanje. Šta onda?

"Tu postoji subjektivan i objektivan kriterijum. Objektivni podrazumeva da ako se vama neko udvara, vi pre nego što ga prijavite, treba nedvosmisleno da mu stavite do znanja da vam to ne prija. Ako on nastavi, onda to predstavlja krivično delo. Primena ovog zakona počela je 2017. godine. Postojala je neka zaštita i pre toga, ali ne formulisana baš na ovaj način. Za ovo krivično delo imate rok od tri meseca, podnosite ga kao predlog nadležnom tužilaštvu da se izrekne kazna licu koje vas uznemirava", objasnila je advokatica i dodala:

"Drugi je slučaj ako su u pitanju maloletnici. Onda se postupa sa klasičnom krivičnom prijavom i tužilaštvo postupa po službenoj dužnosti. Nisam se susretala sa tim da neko prijavljuje nekoga iz hira. Uvek postoji mogućnost zloupotrebe, ali treba proveriti i jednu i drugu stranu", objasnila je advokatica.

Na pitanje da li se dovodi u pitanje da je žrtva navela okrivljenog da joj uputi kompliment, Nevena Protić je bila jasna:

"Ne postavlja se. Nije suština toga da ste vi nekoga izazvali na neki način. Službena lica koja se time bave neće postaviti takva pitanja. Mogla bih ja na suđenju da postavim takvo pitanje ukoliko branim okrivljenog. Taj orkivljeni ima pravo da se brani i on se brani tako što kaže da ste vi njega isprovocirali. To je glavni način odbrane", objasnila je.