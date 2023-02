POJAVILI SE "NOVI" LEKOVI ZA MRŠAVLJENJE! Dr Stojanović upozorio da ih ne uzimate na svoju ruku - evo kakvu štetu prave

Dr Radan Stojanović danas je u „Uranku“ ukazao da novi, moderni lekovi protiv gojaznosti, poput "ozempika" mogu da budu štetni.

Lek za dijabetes "ozempik" u javnosti je postao popularan zbog navodne moći da "otopi" višak kilograma. Popularno ga nazivaju i "botoksom za mršavljenje", a navodno su uz njegovu pomoć uspeli da oslabe Kim Kardašijan i Ilon Mask.

Klinički farmakolog prof. dr Radan Stojanović gostujući u "Uranku“ kazao da su pažnju stručne, medicinske javnosti, ali i nestručne javnosti, pored "ozempika", privukli i novi, moderni lekovi.

"Pažnju privlače, između ostalih, ti novi lekovi za određene bolesti kao što je taj semaglutid, a osim njega postoji i liraglutid i tako dalje. Semaglutid je aktivna supstanca, a određena farmaceutska kuća je registrovala lek kao 'ozempik' i drugi kao 'vigovi'. Ozempik je registrovan u Srbiji i sada se izdaje samo na recept što je dobro, a 'vigovi' nije registrovan u Srbiji. Inicijalno je 'ozempik' registrovan za lečenje šećerne bolesti – diabetes melitus tip 2 i daje se u situacijama kada se lek metformin nije podnosio ili postoji kontraindikacija, ili u situaciji kada se kombinuje s drugim lekovima", objasnio je dr Stojanović.

Koje su indikacije

Kliničkim ispitivanjima "ozempik" je u manjoj dozi registrovan za lečenje šećerne bolesti, međutim kako ističe dr Stojanović u većoj dozi je lek „vigovi“ koji se koristi za lečenje gojaznosti.

"Kako kod nas nema leka 'vigovi', već samo 'ozempika', neki su se dosetili da taj lek koriste da smršaju. To je potpuno pogrešno. Ista je supstanca ali doze su potpuno drugačije. To su unapred napunjeni injekcioni špricevi. Kada se za mršavljenje koristi 'ozempik' to je zloupotreba, a da ne govorimo o neželjenim dejstvima koja mogu da se jave. Lekovi se moraju jasno primenjivati kod jasno određenih pacijenata koji će imati korist od tih lekova", naglasio je profesor Radan Stojanović u „Uranku“.

Ne znači da svako ko je gojazan ima povišen šećer.

"Možete sebi naneti štetu ako pijete 'ozempik' na svoju ruku, ali možete naneti štetu i drugima - onima koji imaju šećernu bolest i koji ne mogu doći do tih lekova. Ovi lekovi imaju neželjena dejstva koja su vrlo retka ali se mogu javiti: upala pankreasa, upala žučne kese i stvaranje žučnog kamenja, ubrzanje srčanog rada. Akutni pankreatitis je zapaljenje pankreasa koje daje ozbiljnu kliničku sliku: bol u stomaku, povraćanje, fatalno može da se završi u ne malom broju slučajeva. Takođe, može se desiti da lek nema efikasnost. Mi u Srbiji imamo lekove za lečenje gojaznosti", dodao je prof. dr Radan Stojanović.