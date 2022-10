DOKTOR STOJANOVIĆ UKAZAO NA RIZIK KORIŠĆENJA OVIH TABLETA: Ne uzimajte ih na svoju ruku - štite samo JEDAN ORGAN!

Doktor i farmakolog, Radan Stojanović govorio je o intezivnim nabavkama joda u svijetu kao jedan od vidova zaštite protiv radijacije.

Izvor: shuterstock/Youtube/PRVA/Screenshot

Američko ministarstvo zdravlja odlučilo je da se obezbjedi velikom količinom joda u slučaju iznenadne nuklearne situacije. Jod je poznat u ublažavanju simptoma prekomjerne radijacije, a za šta je on još dobar i ko sve može da ga koristi, u emisiji "Jutro" na Prvoj televiziji objasnio je doktor Radan Stojanović.

"Građani nikako ne bi smijeli sami da se sami organizuju i kupuju tablete kalijum jodida, a u najgorem slučaju da ih koriste, jer prije svega one nisu svemoćne i ne mogu da zaštite od neželjenih reakcija koje bi se na primjer dogodile prilikom detonacije nekih nukleranih projektila ili eksplozije nekih termoelektrana", objasnio je doktor i dodao da kalijum jodid može da zaštiti samo od radioaktivnog joda i to samo jedan organ u našem tijelu - a to je štitna žlijezda.

"Kada se proguta tableta, jod iz kalijom jodida dospjeva do štitne žlijezde i ona se 'napuni' njime i na taj način ne može nijedan drugi štetan jod, poput radioaktivnog, da dospije do nje, a koji inače utiče na njen rad i u najgorem slučaju izaziva karcinom", dodao je doktor.

Najugroženija grupa ljudi od uticaja radijacije su trudnice, dojilje, mala djeca i adoloscenti. S godinama rizik od karcinoma štitne žlijezde izazvan radioaktivnim jodom je sve manji. Ljudi preko 40 godina starosti imaju sve manju korist od uzimanja kalijum jodida i u manjem su riziku od dobijanja raka štitne žlijezde. Jedna tableta štiti 24 časa, a doziranje zavisi od uzrasta.

Doktor je za kraj rekao da građani ne treba na svoju ruku da uzimaju ove tablete, već da je to na odluci države i stručnjaka, a neželjena dejstva postoje kao i kod svakog lijeka.