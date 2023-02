FRIZERKA JE UNAKAZILA, PRESAVILA TABAK PA JOJ UZELA PARE NA SUDU: Advokat otkrio KO I KADA može da tuži - 100% DOBIJATE!

Slučaj žene iz Rijeke, koja je tužila frizera i dobila odštetu, zainteresovao je mnoge - da li možemo da tužimo profesionalca ako nam se frizura ne dopada?

Izvor: Screenshot/Youtube/TLC UK

Svi pamte slučaj neobične parnice koja se dogodila u Rijeci. Žena je tražila odštetu od 4.000 evra jer je bila nezadovoljna frizurom, ali je na kraju dobila 265 evra! Tvrdila je da joj je kosa posle tretmana uništena, a suđenje je trajalo skoro četiri godine. Ono što je interesantno, to je da je sudske troškove morala da snosi sama. U sudskim izveštajima se navodi da je oštećenoj popucala kosa - izgubila je 60 odsto volumena i 40 odsto mase.

Da li imamo uopšte pravo da tužimo frizera ukoliko nismo zadovoljni frizurom? U pojedinim slučajevima - da, ali u banalnim situacijama - ne. Od čega to zavisi i koliko su ovakvi slučajevi zastupljeni, otkrili su u emisiji "150 minuta" na Prvoj Bane Babić, predsednik Saveza frizerskih klubova i Vojin Šaljić, advokat.

"Sve je realno. Radite sa određenom hemijom, bojama, keratinima, ispravljačima, blanševima... Ako frizer ne poznaje dovoljno to sa čime radi, može da dođe do određenih problema. Isto tako, problemi nastaju i kada klijent ne izgovori frizeru šta je do tada rađeno na kosi. Postoje hemije koje ne možete da stavljate jednu preko druge, a farba može da ih sakrije. Desi se da skidate boju, a odjednom dođe do ozbiljnog problema", rekao je Babić i objasnio:

"To se dešava kod ljudi koji ne vode računa. Postoje jednostavni trikovi, uradite probu na jednom pramenu. Kad imate svog klijenta, znate šta ste radili. Ključno je kod koga idete. U današnje vreme, kada su društvene mreže previše zastupljene, ljudi prepoznaju svog budućeg frizera, a ne znaju ništa o njemu", upozorio je Babić.

Da li možemo da tužimo frizera?

"Uvek kažem da svako može da podnese tužbu protiv svakoga, ali koliko je izvesno da će uspeti u postupku, to je diskutabilno. Treba voditi računa o objektivnosti. Dakle, ako pričamo o lepoti, da li nam se dopada određena frizura ili neki sitan segment, tu nije realno govoriti o uspehu u tom sporu. Takva tužba nema nikakvog efekta, samo sudske troškove", rekao je advokat Šaljić i dodao:

"Međutim, postoje ekstremnije situacije, odnosno hemijske reakcije koje dovode do oštećenja kose, kože. U tom slučaju, po opštim pravilima odgovornosti, postoji odgovornost frizera, ali ne možemo paušalno da govorimo sa 'da' ili 'ne'. Frizer je dužan, da kada sagleda ono što mu je klijent rekao, odluči da li uopšte može da preduzme određenu radnju ili ne. Samo ukoliko sumnja na potencijalni problem, radnju ne treba sprovesti", rekao je advokat.

Na pitanje da li proizvođači hemikalija koje se koriste za kosu takođe imaju odgovornost, Šaljić je odgovorio potvrdno, ističući da ljudi nemaju uspehe u takvim slučajevima.

"To su suviše ozbiljne kompanije da bismo diskutovali o njihovoj odgovornosti na nivou građanina odavde koji bi tužio takvu kompaniju. Na samom proizvodu ima dosta toga čime se ograničava odgovornost. To treba pročitati, na poleđini preparata je napisano često i na više jezika. Teško da tu mogu da ostvare bilo kakvu nadoknadu", objasnio je advokat, dok je Babić uputio jedan savet, naročito ženskom polu:

"Na prvom mestu je stvar poverenja. Pokušajte da odaberete frizera na osnovu realnih iskustava, a ne na osnovu slika sa društvenih mreža. Idite na mesto gde ste sigurni da je frizer dovoljno obučen. Ljudi se vezuju za brendove i ono što prepoznaju na reklamama. U današnje vreme imate puno stvari koje pomažu i frizeru i klijentu, a kojih ranije nije bilo. To je, recimo, kod blajhanja i raznog nijansiranja. Postoje preparati koji malo uspore reakciju, ali smanje oštećenja", rekao je Bane Babić.