BILO JE DIVLJE I TRAJALO JE 5 MINUTA! Žena s kojom je princ Hari izgubio NEVINOST na selu otkrila DETALJE intimnog čina!

U memoarima koji su nedavno izašli princ Hari je pisao i o ženi s kojom je izgubio nevinost, a ona je sada, posle brojnih nagađanja, odlučila da izađe u javnost.

Izvor: YouTube/screenshot/itv1

Princ Hari zaludeo je svetsku javnost tvrdnjama o kraljevskoj porodici koje je izneo u intervjuu Opri Vinfri, potom dokumentarcu emitovanom na Netfliksu, ali i autobiografijom "Spare" u kojoj je otkrio pregršt stvari koje javnost nije znala. Hari je otkrio da se pobio sa Vilijamom zbog Megan, da je izgubio nevinost iza bara kada je imao 17 godina.

Otkrio je da je to dogodilo s lepom starijom ženom na selu. Pričalo se da je misteriozna dama glumica Elizabet Harli, ali ona je to ubrzo nakon šuškanja demantovala. Sada se, prema pisanju Daily Maila, javila žena koja tvrdi da je upravo ona ta o kojoj je princ pisao.

Reč je o Saši Volpol, 40-godišnjakinji i tajanstvenoj ljubiteljki konja, koja tvrdi da je imala strastveni petominutni s*ks s princem Harijem. Saša se, kako kaže, odlučila na izlazak u javnost kako bi ispričala svoju verziju ovog događaja. Za početak kaže da je princ bio taj koji je napravio prvi potez, što je bio povod spontanom intimnom odnosu na polju.

''Počeo je da me ljubi. Bilo je strastveno, intenzivno. Oboje smo znali. Od poljupca smo vrlo brzo završili na podu. Bilo je vatreno. On za mene nije bio princ Hari, on je bio moj prijatelj i situacija je malo izmakla kontroli. Nismo to planirali da uradimo, ali bilo je brzo, divlje i uzbudljivo. Oboje smo bili pijani. To se ne bi dogodilo da nismo'', ispričala je Saša, koja je danas srećno udata majka dvoje dece.

BILO JE DIVLJE I TRAJALO JE 5 MINUTA! Oglasila se žena s kojom je PRINC Hari izgubio NEVINOST na selu - Otkrila sve detalje!

Izvor: Profimedia

Nadala se da će sve ostati u tajnosti i tako je i bilo godinama, sve do knjige princa Harija. Međutim, nakon tog njihovog susreta, kasnije više nisu razgovarali, videli se, ni razmenili poruke. Saša ni zbog čega ne žali, a princa pamti kao druželjubivog, duhovitog i punog života - "Bio je normalan mladić. Da nije imao tu titulu, nikad ne biste ni pomislili da je nešto više od nas'', opisala je Saša princa, ali nije joj jasno zašto je sad s tim izašao u javnost.

''Čuvala sam ovu našu tajnu 21 godinu, pa sam se jako iznenadila kad mi je prijateljica javila da je na televiziji videla priču o tome. Zamalo sam pala sa sofe. Sad sam i ja odlučila da progovorim jer sam znala da mediji neće odustati dok me ne pronađu'', objasnila je Saša.

Princ je su memoarima priznao da je šmrkao kokain, ispričao kakav je "loš trip" imao, a Princ Hari i njegova supruga Megan navondo nisu dobrodošli na krunisanju njegovog oca, kralja Čarlsa Trećeg, zbog bombastičnih tvrdnji iznetih u knjizi.