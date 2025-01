"Izgubili smo veliko svijetlo": Slavni glumac ne može da prežali smrt Vitni Hjuston, objavio nikad viđenu fotku

Kevinu je veoma teško pala smrt legendarne pjevačice, a njihovu zajedničku fotografiju podijelio je na društvenoj mreži Instagram.

Holivudski glumac Kevin Kostner se prisjetio legendarne pjevačice i njegove bliske prijateljice, pokojne Vitni Hjuston, na svoj 70. rođendan.

Glumac je u subotu podijelio na Instagram storiju fotografiju iz prošlosti na kojoj su on i pjevačica pesme "I Will Always Love You" iza kulisa njihovog filma iz 1992. godine, "Tjelohranitelj".

Fotografija je prvobitno objavljena na Instagram stranici posvećenoj Vitni Hjuston, koja se i dalje vodi posthumno preko njenog nasljedstva. Na slici se vide Kostner i Hjuston kako poziraju zajedno sa frizerkom pjevačice, Elin La Var. „Srećan rođendan Kevinu Kostneru!“ pisalo je u opisu objave. „Fotografija iza kulisa sa snimanja filma 'Telohranitelj' sa Kevinom, Vitni i Elin La Var, Vitninom frizerkom za film.“

Kostner je podelio ovu fotografiju, uz komentar:

"Ova fotografija me podsjeća koliko sam srećan što mogu da proslavim još jedan rođendan. Izgubili smo veliko svijetlo kada smo izgubili Vitni.“

Podsetimo, Vitni Hjuston je preminula 2012. godine nakon što se slučajno utopila u kadi dok je bila pod uticajem kokaina. Imala je 48 godina. Vitnino tijelo pronađeno je u kupatilu hotela u Beverli Hilsu, Kalifornija. Prema izvještaju mrtvozornika, nije bilo znakova nasilja.

U njenom organizmu su takođe pronađeni ljekovi poput Xanaxa, marihuane, Benadryla i Flexerila. Efekti aterosklerotske bolesti srca takođe su doprinijeli smrti dobitnice Gremija.

"Postoji velika vjerovatnoća da se nije dogodilo utapanje da nije bilo postojeće srčane bolesti i upotrebe kokaina“, izjavio je tada Krejg Harvi, glavni istražitelj mrtvozornika u okrugu Los Anđeles.