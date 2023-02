KO MOŽE DA ZADRŽI DAH OD TAČKE A DO TAČKE B? Probajte da uradite test - zbog ovoga smo na 1. MESTU PO SMRTNOSTI

Probajte da uradite ovaj test i ne varajte!

Više od 600 hiljada ljudi u Srbiji boluje od hronične opstruktivne bolesti pluća, a prema statistikama, naša zemlja zauzima prvo mesto u Evropi po smrtnosti od raka pluća. Podaci govore da godišnje oboli oko 7.000 Srba, umre 5.000, a najveći problem su simptomi koji se primete prekasno.

O tome je često govorio i dr Mihailo Stjepanović, navodeći da je rak najčešća bolest kod nas, a zatim je slede hronična opstruktivna bolest pluća, bronhijalna astma, pneumonija, embolija, ali i posledice kovida. Oni koji imaju neke od ovih problema uglavnom se žale na kašalj, ali simptomi mogu da budu u vidu obojenog ispljuvka, otežanog disanja, sviranja u grudima, malaksalosti, a nekada može da se javi i iskašljavanje krvi.

Stručnjaci upozoravaju da su prevencija i otklanjanje loših navika od ključne važnosti. Postoji test koji može svako da primeni, i to odmah. Sve što treba da uradite, jeste da udahnete vazduh punim plućima. Potom treba da ga zadržite u vremenskom intervalu koji traje od tačke A do tačke B. Ukoliko uspete da izvedete to, znači da imate jako dobra pluća. Ukoliko niste zadržali dah, ne bi bilo loše da odete kod lekara i proverite kapacitet pluća. Probajte:

Test pluća

Sličan ovakav test sproveo je dr Stjepanović koji je objasnio da svako ko može da zadrži dah duže od perioda na testu, taj je - supermen. "Postoji test - treba da udahnete vazduh punim plućima. Dva kruga su za normalan kapacitet pluća, pet krugova su za jako dobra pluća, a najviša skala je za nekog supermena sa odličnim kapacitetom pluća, poput vaterpoliste ili veslača", rekao je dr Stjepanović svojevremeno na K1 televiziji. Kako ste prošli na testu?