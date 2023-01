PREKRŠILA ZAKON, SKINULA HIDŽAB I RASPAMETILA SVIJET: Arapska princeza postala MODNA IKONA, ljepotom raspametila svijet!

Saudijska princeza Dina Aljuhani Abdulaziz nije željela da slijedi arapska pravila, već je odlučila da se izbori za život koji želi.

Izvor: Profimedia

Saudijska princeza Dina Aljuhani Abdulaziz stekla je ogromnu popularnost. Ne samo da je uticajna na društvenim mrežama, već je i rado viđen gost na svim modnim dešavanjima širom svijeta. Ova 47-godišnja princeza nije željela da slijedi pravila koja važe u zemlji u kojoj je rođena. Naprotiv, odlučila je da se bori i izgradi život koji je željela.

Dina je odbila da nosi hidžab, a kršenje šerijatskog zakona komentariše rečenicom da "ima pravo na svoj izbor". Kada je odlučila da skine hidžab, svijet je doslovno raspametila ljepotom i specifičnim modnim stilom. Završila je nekoliko američkih fakulteta, a princeza je postala nakon udaje za saudijskog Sultana Bin Fahada Bin Nasera Bin Abdulaziza.

Rođena je u Kaliforniji kao ćerka bivšeg saudijskog ministra komunikacija Alija al Juhanija. Odrasla je između Bliskog istoka i Sjedinjenih Država jer joj je otac bio ekonomista i predavao je na nekoliko američkih univerziteta. Moda je počela da je zanima kada je imala samo šest godina prelistavajući britanski modni časopis Tatler.

Izvor: Profimedia

"Pomoglo je to što me odgajala majka koja je uvek voljela da se lijepo oblači. Smatram je svojom prvom muzom. I zato mi je, kad sam imala šest godina, u ruke došao britanski modni magazin Tatler. Pomislila sam: 'O moj Bože! Pa zar to postoji? Želim da znam sve o tome'. Proučavala sam svaki časopis, bila sam željna svega što je povezano sa modom", ispričala je i dodala:

"Žene u Saudijskoj Arabiji još od kasnih šezdesetih vode računa o modi i kupuju jedinstvene modne komade. Ne pričaju o tome, ne pokazuju drugima, ne fotografišu se jer se to smatra vulgarnim", dodala je jednom prilikom za strane medije. Princeza koja važi za modnu zvezdu Perzijskog zaliva, uređivala je arapski Vog. Ipak, poziciju glavne urednice i osnivača izdanja napustila je posle samo dva broja. U intervjuu za Fashion Network 2017. objasnila je da su je otpustili, a razlog je bio neslaganje sa izdvačakom kućom iz Dubaija.

Izvor: Profimedia

Supruga princa Sultana objavljuje neretko na Instagramu i fotografije koje pokazuju koliko je jaka ljubav koja je spaja sa suprugom. Danas želi da osnažuje arapske žene koje su, kako je rekla, okosnica društva u zemljama gdje žive.