"UŽIVALA SAM U INTIMNIM ODNOSIMA, A ONDA KRAJ!" OČAJNOJ ŽENI DOKTOR OTKRIO: Zapitajte se dve stvari - u tome je REŠENJE

Jedna žena požalila se na svoje intimne probleme. Svakom to može da se desi...

Izvor: Youtube/Screenshot/ Movieclips

Obično neki ljudi znaju određne simptome i zdravstvene probleme da pripišu godinama, olako ih shvataju ili se jednostavno pomire sa njima. Međutim, nije sve onako kao što izgleda i uvek je dobro da obratimo pažnju na signale koje nam telo šalje.

Doktor Džef Foster, lekar opšte prakse u Velikoj Britaniji za "Daily Sun" redovno odgovara na pitanja čitalaca i deli besplatne savete o zdravlju. Ovoga puta osvrnuo se na problem jedne pacijentkinje koja ima problem sa intimnim odnosima.

"Ima 39 godina. Uvek sam uživala u intimnim odnosima, ali poslednjih nekoliko meseci uopšte nisam uspela da doživim vrhunac. Sve sam probala", rekla je ona nakon čega je usledio stručni odgovor doktora.

"Se*sualna disfunkcija kod muškaraca i žena je veoma čest problem i uzroci su često višefaktorni. Najveći problem je što se oba pola stide da pričaju o tome. Ovo otežava dijagnozu i lečenje. Skloni smo da bilo koji oblik gubitka initmnog nagona posmatramo kao primarni ili sekundarni – da li je to novi problem ili nešto što ste oduvek imali? U vašem slučaju, ako ste ranije imali normalnu se*sualnu funkciju, ovo ukazuje na nedavnu promenu u vašem telu, umu ili društvenim okolnostima", rekao je doktor.

Zato ukoliko ste u vezi, zapitajte se da li ste zaista srećni da li i dalje osećate da je vam je partner poželjan. Ako se privlačnost izgubila, vaš organizam to i te kako prepozna i reaguje. Doktor Foster se osvrnuo i na spoljašnje faktore koji dovode do ovog problema. A to su: stres, neredovan ili loš san, promena telesne težine, premalo ili previše vežbanja.

Pad libida je stanje koje ne bi trebalo da se zanemraju, zato ukoliko se ništa od gore navedenog ne odnosi na vas, vreme je da posetite svog lekara i pronađete šta je uzrok tom problemu. Takođe, prema mišljenju stručnjaka nedostatak znanja o klitorisu je razlog zašto žene ne doživljavaju seksualno zadovoljstvo