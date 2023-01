IZGUBIO SAM 5 KG ZA MESEC DANA, PROBAO SAM EKSPERIMENT: Nisam menjao ishranu i brojao kalorije - ovo je najbolja opcija!

Bodibilder i trener Paul Revelja probao je eskperiment koji se pokazao uspešnim - za mesec dana izgubio je pet kilograma!

Kada želimo da smršamo, svi tragamo za posebnim i što manje "bezbolnim" režimima ishrane, a činjenica je da se često upuštamo u rigorozne dijete koje su opasne po zdravlje. Da ne morate da se odričete omiljene hrane i trenirate naporno, dokazao je bodibilder i trener Paul Revelja. Potrebno je da uvedete jednu promenu, naročito ako veći deo dana provodite sedeći.

Paul je u svom snimku na Jutjub kanalu Pro Physique detaljno objasnio šta je radio. Svaki dan je hodao 60 minuta tokom mesec dana i nadao se da će na taj način supeti da izgubi salo na stomaku i donjem delu leđa. Istakao je da nije brojao kalorije, već da "male promene u životu mogu da naprave razliku".

"Neću menjati svoje treninge. Promena je samo hodanje. Ne menjam ishranu, ne brojim kalorije", rekao je Paul u uvodu, koji je traku za trčanje podesio da ima nagib. Za mesec dana izgubio je pet kilograma i kako kaže, uveren je da se odnose isključivo na masno tkivo. "Ne verujem da sam izgubio mišiće. Kako je bilo moguće izgubiti toliko kilograma, a samo sam se više kretao", komentarisao je kada je stao na vagu i video koliko je smršao.

Hodanje je jedan od najboljih načina za mršavljenje i poboljšanje vašeg kardiovaskularnog zdravlja.

"Ako ceo dan stojite na nogama, moraćete da uradite nešto više od hodanja. Ipak, ako sedite za stolom, šetnja svake večeri može da pokaže sjajne rezultate. U tipičnom danu napravite 3.000 koraka, nemojte odmah da ciljate na 10.000 koraka. To može da bude obeshrabrujuće. Ciljajte na 5.000 svaki dan nedelju dana. Sledeće nedelje neka to bude 7.000 koraka", savetovala je Mišel Stanten, autorka knjige "The Walking Solution".