ŽENE SA TEMPERATUROM 39 RADE, MUŠKARCI SA 37 SE "OPRAŠTAJU SA ŽIVOTOM": Šta stoji iza toga, razmaženost ili teže tegobe?

Zašto važi teorija da se muškarci koji su prehlađeni maltene "opraštaju sa životom", objasnili su stručnjaci.

Nije tajna da žene ignorišu prehladu i ispunjavaju sve dužnosti na poslu i kod kuće, dok je utisak da muškarci sa prvom temperaturom i blagim curenjem iz nosa "padaju iznemogli u krevet". Zašto im je, po mišljenju ženskog pola, teško da "prežive" prehladu i zašto se "rastaju" sa životom zbog kijavice, bila je tema ovog jutra na Prvoj. Profesor dr Ranko Raičević i spisateljica Miljana Barjaktarević otkrili su zašto je ovakvo iskustvo kod većine parova.

"Drago mi je da je stručnjak tu koji će da nam objasni da li su muškarci samo razmaženi. Ja se stalno šalim, pa kažem da muškarci kad su prehlađeni gledaju slike kad su bili mali, rastaju se i opraštaju. Ne znam da li je to fiziološki teže, ali kažu da samo žena koja je rađala zna kako je muškarcu kad je prehlađen", započela je Miljana.

Ipak, dr Ranko Raičević objašnjava da su muškarci zapravo razmaženiji, ali i da su žene doprinele tome.

"Ljudi rado veruju u ono što vole. Žene, majke, ćerke i sestre nose jednu stigmu, naročito na ovim prostorima, da treba da budu servis nas, pa nije tako bajna priča da smo mi razmaženiji. Ne, nego smo navikli da budemo. Samo po jednom podatku, u zadnjih deset godina, smrtnost žena u Srbiji od moždanog udara je prva u bolničkim sredinama. Žene koje imaju ozbiljne smetnje i iste faktore rizika kao i muškarci, brinu se o suprugu, deci, rodbini i svemu, pa tek onda stignu da kontrolišu simptome ili tegobe", objasnio je dr Raičević.

Ne zapostavljati sebe je od izuzetne važnosti.

"Treba da promenimo naše shvatanje. Žene prvo treba da se pregledaju, uporedimo to sa tim kada letimo i kada padne pritisak kiseonika. Uzmite masku sebi, pa drugima, jer ako sebi možete da pomognete, možete i drugima. Ako naše majke, sestre i ćerke jure svima da pomognu, neće moći sebi. Slažem se da teže podnosimo prehladu, ali to je zato što imamo kome da kažemo, a one nemaju kome da se požale i da traže da im se skuva čaj. Mi treba da promenimo to, da bi ravnopravnost bila prava i suštinska. Kad vidimo da se neko u našoj okolini razboli, treba češće da im se nađemo. Ne samo u bolesti, nego u zdravlji i veselju i da pokažemo da cenimo sve što žene rade za nas", rekao je profesor, nakon čega je spisateljica istakla da muškarci teže odlaze kod lekara.

"Mi smo isprepadani u poslednje dve godine, pa i temperaturu doživljavamo najstrašnije. Hoće sada i muškarci kod lekara, promenilo se to, promenio se stav prema odlasku kod lekara. Naša sredina jeste bila zadrta po tom pitanju, ali to neke korporacije su došle do toga da kod zapošljavanja nude bonuse za zdrave načine života, što dodatno olakšava kada su prevetnivni pregledi u pitanju", objasnio je dr Raičević.

