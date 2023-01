ŠTA ZNAČI AKO STE TUŽNI ILI NERVOZNI POSLE INTIMNOG ODNOSA: Ako se pitate da li je to normalno, terapeut otkriva ISTINU!

Terapeut objašnjava zašto se osećaj tuge, nervoze ili napetosti javlja posle intimnog odnosa.

Izvor: Profimedia

Da li ste ikada posle intimnog odnosa bili tužni, nervozni ili napeti? Podatak o broju ljudi koji ovo doživljava ne postoji. U istraživanju koje je sprovedeno 2015. godine, ispitano je 230 žena i tada je utvrđeno da osjećaj tuge najčešće vlada od navedenih. Ovo može da se dogodi bilo kome - bez obzira na pol i seksualnu orijentaciju, čak i onima koji neizmjerno vole svog partnera.

Koristeći anonimni upitnik za istraživanje 2018. godine, istraživači su otkrili da je od 1.208 muškaraca - 41 odsto njih iskusilo suze nakon intimnog odnosa, dok je njih 4 odsto reklo da je to uobičajena stvar kod njih.

Medicinski izraz za ovo stanje je postkoitalna disforija (PCD) i zapravo je mnogo češća nego što mislite, ističe seksualni terapeut Nes Kuper. "Mnogi će doživjeti PCD u nekom trenutku svog života, a oko dva do 5 odsto pojedinaca to je doživjelo samo u toku prošle nedelje. Često će se PCD pojaviti nakon što neko doživi vrhunac", objasnila je.

I kada se osjete ovako, ljudi uglavnom zanemaruju problem, vodeći se mišlju da "ništa nije toliko strašno".

"PCD se često javlja u završnoj fazi, ali se ne događa svaki put kad neko dosegne završnu fazu svog ciklusa seksualnog odgovora. Ako neko doživi PCD na kraju svakog ciklusa, traženje podrške od seksualnog terapeuta može da pomogne da se dođe do rješenja, jer to može biti nešto više od nečega što se ponekad događa", upozorila je.

Nes je takođe objasnila uzroke PCD-a, koji još nisu naširoko poznati.

"Još uvijek ne znamo u potpunosti zašto ljudi doživljavaju PCD, ali ono što do sada znamo, jeste da se to događa nakon što neko doživi intenzivno oslobađanje hormona nakon odnosa i vrhunac. U suštini je moguće da se neki spuštaju nakon vrhunca, i dok to ponekad može biti pozitivno, iznenadni pad ovih hormona može da nas učini tužnima", rekla je.

Jedan od načina za liječenje PCD-a može da bude naknadna seksualna njega.

"Odvajanje vremena da se vratite u svakodnevni život može da vam pomogne kod PCD-a. Odrijemajte nakon intimnog odnosa. Mazite se. Uzmite topli napitak. Uglavnom, sve što smatrate opuštajućim, smatra se kao oblik njege nakon intimnog odnosa sa partnerom", objasnila je Nes.