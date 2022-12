OTVOREN MONA PLAZA ZLATIBOR! Nova era poslovanja, Mona Plaza postaje HOTELSKI LANAC!

Svečanim događajem povodom rebrendiranja hotela Mona Plaza Zlatibor, nakon što je u renoviranje hotela investirano više od milion eura, obilježen je ulazak u novu eru poslovanja, u kojoj Mona Plaza brend postaje hotelski lanac!

Izvor: DEJAN ZIVADINOVIC

Kao lider u inovacijama i posjećenosti, Mona Plaza jedini je hotelski lanac u Srbiji koji ima čak 74 posto popunjenosti kapaciteta u svakom trenutku.

Tokom 17 godina poslovanja hotel bilježi kontinuiran rast, pa je tako u 2022. sa ostvarenih skoro 70 hiljada noćenja, posjećenost hotela bila za 25 odsto veća u odnosu na prethodnu godinu. Danas je hotel preuzeo nove standarde, sistem poslovanja i vizuelni identitet Mona Plaza brenda, jer je dosadašnjim rezultatima i kvalitetom usluge prevazilazio očekivanja tržišta.

"Imamo dugu istoriju na Zlatiboru i stekli smo neraskidivu vezu sa ovim mjestom, ljudima i prirodom. Hotel je prevazilazio očekivanja tržišta i veoma brzo postao lider i po finansijskim rezultatima, posjećenosti ali i vrijednostima koje je gradio. Zato i jesmo danas ovdje, kada će sinergija sa Mona Plaza brendom donijeti mnogo, i za nas u kompaniji, ali i lokalnoj zajednici. Naša snaga su iskustva i znanje o lokalnim prilikama i mogućnostima, koje ćemo koristiti kako bismo Srbiju, Zlatibor i Mona Plazu predstavili svijetu", izjavio je Ivan Vitorović, generalni direktor Mona Hotel Management grupe i dodao: "Kao domaći brend koji ima porodične preduzentičke korijene, sada ulazimo u novu eru poslovanja, kada postajemo lanac hotela i želimo da postanemo vidljivi investiorima koji dijele naše vrijednosti, a koji žele da kroz franšizu ili ugovor o menadžmentu sa Mona Plazom pobošljaju svoje performanse i postanu dio prepoznatljivog brenda".

"Prije godinu dana, sasvim slučajno, desio se spoj između mene i hotela u Beogradu iz kog su proistekla prijateljstva, uzajamno povjerenje i sjajna saradnja. Meni je veoma drago što se moje ime povezuje sa domaćim brendom, prije svega mladim, novim brendom, i porodičnom kompanijom, za koju me posebno raduje njeno širenje. Ono što me istinski vezuje za brend Mona Plaza jeste taj osjećaj pripadnosti, osjećaj kao da sam kod kuće i sigurna sam da ću se tako osjećati u svakom Mona Plaza hotelu. Za sve su to zaduženi zaposleni, divni ljudi koji se trude da svaki moj boravak učine jedinstvenim iskustvom", izjavila je Sara Jo, zaštitno lice Mona Plaza kampanje Truly Unique.

Mona Plaza Zlatibor oslanja se u potpunosti na lokalne dobavljače, a naročito na nabavku lokalnih poljoprivrednih i prehrambenih prozivoda, čime se direktno osnažuje njihova proizvodnja. Investicijama i širenjem domaćeg hotelijerskog brenda, direktno se pomaže razvoju lokalne zajednice, utiče se na razvoj novih standarda u industriji, ali indirektno, veoma su značajne i za nacionalnu privredu.

Ove godine, zaposleni ovog hotela su zasadili 17 sadnica lipa na Čolovića brdu na Zlatiboru, a volonterskim radom pomogli su najmlađima, dnevnom boravku za djecu ometenu u razvoju Zračak u Čajetini i vrtiću Radost na Zlatiboru. Tim kompanije broji više od 250 zaposlenih, od čega više od 60 posto čine žene, a čak više od 50 posto njih su mladi ispod 35 godina. Ekološka odgovornost i briga o prirodi jedan je od prioriteta poslovanja hotela Mona Plaza Zlatibor. Kontinuirano se ulaže i organizuju se lokalne ekološke akcije poput čišćenja šuma i potoka i sporovodi se akcija Sat za planetu Zemlju.

Podrška lokalnoj zajednici i odgovornost prema njoj, takođe je u fokusu poslovanja hotela, a isto tako organizuje i podržava brojne lokalne manifestacije poput sajamskog marketa autentičnih domaćih gastronomskih proizvoda.

Mona Plaza Zlatibor kreira svijet jedinstvenih iskustava kombinujući savremen dizajn sa srpskom tradicijom i istinskim gostoprimstvom i posvećenošću. Hotel je smješten u centru Zlatibora i okružen borovom šumom. Enterijer hotela kreiran je spojem tradicionalnih i modernih elemenata, drvenih oplata i najfinijih tkanina u toplim tonovima, kako bi dočarao potpuni planinski ugođaj tokom svih godišnjih doba. U hotelu se takođe nalazi I čuveni restoran Perun, čiji se koncept oslanja na autentičnu balkansku kuhinju. Mona Plaza Zlatibor kreira trajne vrijednosti koristeći duboko usađenu etiku perosnalizovane usluge.

Mona Plaza je brend kompanije Mona Hotel Management, koja je nastala kao porodična preduzentička kompanija iz Srbije. U okviru brenda Mona Plaza posluju dva hotela, Mona Plaza Beograd i Mona Plaza Zlatibor, sa ambicijom i planovima za dalje širenje. Investicije u Mona Plaza hotele do sada su iznosile više od 50 miliona eura, i danas zapošljavaju više od 250 ljudi. Mona Plaza kreira trajne vrijednosti koristeći vrhunski dizajn i istorijsko nasljeđe sa duboko usađenom etikom perosnalizovane usluge i ima poziciju vodeće domaće kompanije koja je sinonim za jedinstveno iskustvo.

Više informacija na sajtu www.monaplaza.com.