ZNAM SVE KOJE SU TRČALE U KATAR DA IMAJU ODNOSE SA FUDBALERIMA! Šok izjava Saše Vidića - "Mogle su i posle, kad ispadnu"

Modni kreator Saša Vidić prokomentarisao igru reprezentacije Srbije i skandal koji je pratio Anu Rajković

Izvor: Instagram/vidicsasa

Modni kreator Saša Vidić dao je svoje mišljenje o igri reprezentacije na Svetskom prvenstvu u Kataru, ali i dao šok izjavu o "osobama sa estrade" koje su krenule put Katara zbog fudbalera.

Vidić je prokomentarisao aferu koja je pratila Anu Rajković i navode da je bila intimna sa nekim od fudbalera i rekao da je ona to demantovala i da nema razloga da joj ne veruje, ali i zašto se tokom trajanja Svetskog prvenstva više pričalo o seks-aferama naših fudbalera nego o fudbalu.

"To mi je katastrofa. Znam mnoge poznate ličnosti iz sveta estrade koje su otišle u Katar da tamo imaju seks s fudbalerima. To su mogle i kad se oni vrate s prvenstva. Ne znam što su se uhvatile baš sve za te fudbalere dok igraju tamo, ima i drugih muškaraca koji su mnogo bolji frajeri i moćniji od tih naših fudbalera. Mnogi od tih fudbalera su i gej orijentacije. To kriju ko zmija noge, te jadnice pevačice su im paravan. Mnoge od tih žena su u 'srećnim brakovima', a ovamo spavaju gde stignu i kad stignu s našim reprezentativcima. A oni jadni šta će, vole da umoče gde mogu sa strane".

Vidić je otkrio i da li smatra da su "žene glavni krivac" za neuspeh i ispadanje reprezentacije: "Ma ne. Naša reprezentacija je jedan generalno loš tim i to je tako".