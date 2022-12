NJIH DVE NAJVIŠE TRAŽE NA SAJTOVIMA ZA ODRASLE: Glumice o PAKLU koji prolaze - zbog blama pomišljale da okončaju život!

Lana Rouds i Mia Kalifa su glumice koje se najviše pretražuju na sajtovima za odrasle, a otkrile su šta su sve prošle zarad opstanka u ovoj industriji.

Izvor: instagram/miakhalifa/lanarhodes

Bivše zvezde filmova za odrasle, Lana Rouds i Mia Kalifa, otkrile su tamnu stranu ove industrije. Važe za glumice sa najviše pregleda, njihovo ime i prezime se najviše kuca u pretraživaču, a ove nedelje je sajt za odrasle objavio da su postigle najveći uspeh.

Lana je osam meseci snimala filmove, dok je Mia to radila samo tri meseca pre nego što je završila karijeru. Ipak, to ne znači da im je bilo lako. Lana je otvoreno govorila da se borila sa depresijom otkako je napustila industriju. U nju je ušla želeći da izbegne probleme.

"Htela sam da pobegnem od situacije koju sam imala kod kuće. Sakrila bih se u ormar i gledala 'The Girls Next Door' i maštala o tome da imam 18 godina i da ću snimati filmove za odrasle. Ipak, opasnost ove industrije je u tome da devojke vide samo pozitivne strane, a ne negativne. Šefovima nije stalo do devojaka, oni samo žele da se svide producentima i filmskim agencijama. Reč je o muškarcima od 40 do 60 godina koji rade u industriji oko 30 godina. Znaju kako da manipulišu umom 18-godišnje devojke i navedu je da uradi sve stvari", rekla je Lana i dodala:

"Često nisam znala da kažem 'ne'. Suočavam se sa depresijom i suicidnim mislima svakog meseca zbog ovog posla", rekla je Lana, dok Mia ističe da je potražila pomoć psihijatra. Objasnila je da joj je period popularnosti naneo mnogo štete, kao i da je period u kom je snimala filmove najgori deo njenog života.

"U to vreme sam počela da se pretvaram kao da se stvari nisu dogodile. Samo sam ćutala i nikome nisam govorila o ovoj industriji. Svaki put sam odbijala da potvrdim da se time bavim i tek na terapiji sam shvatila koliko je to štetno. Mislim da se posttraumatski stres javljao uglavnom u javnosti, kada vidim da me ljudi gledaju i zamišljaju bez odeće. Bilo me je sramota", rekla je Mia.