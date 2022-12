AKO VAS GREBE GRLO OVE BILJKE SU PRVA POMOĆ! Narodni travar otkrio koje su dobre za ISKAŠLJAVANJE, a koje za SUVI KAŠALJ

Narodni travar Momčilo Antonijević o biljkama koje pomažu kod kašlja!

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Narodni travar Momčilo Antonijević govorio je u emisiji "Vikend na K1" o ljekovitim svojstvima biljaka i tome koliko pomažu kod brojnih tegoba. Od mnogih koje imaju blagotvoran uticaj na naše zdravlje, izdvojio je kleku koja se pokazala kao veoma korisna kada je neophodno očistiti organizam od "trovanja" zagađenim vazduhom, otkrio je recept austrijskog stručnjaka za probleme sa ešerihijom, govorio je o blagodetima kantariona, a naveo je i koje "travčice" pomažu kod kašlja.

Biljke koje djeluju protiv kašlja

"Biljke koje djeluju protiv kašlja mogu se podijeliti u tri grupe. Prva grupa su biljke koje sadrže saponine i one se koriste za iskašljavanje. To su korijen jagorčevine, bršljan, sladić, jaglac, senega, sapunika, sapunovac, divizma. Druga grupa su biljke koje sadrže eterična ulja, kao što je oman, anis, komorač, majčina dušica. Treća grupa su biljke koje sadrže sluzi. Tu spadaju bokvica, crni i bijeli slez i one se prvenstveno koriste protiv suvog kašlja, odnosno za umirivanje.

Jako je važno napomenuti kada pričamo o bijelom slezu je da se on priprema isključivo na hladan način. Jednu kafenu kašičicu prelijete jednom šoljom hladne vode i ostavite da stoji bar dva sata, idealno bi bilo preko noći, promiješate sa vremena na vrijeme i procedite. Ta tečnost nema nikakav specijalan ukus, malo je sluzava, ali ukoliko to želite da podvalite djetetu sipajte sa malo domaćeg sirupa od višnje ili od maline i onda to prođe kao sok", objasnio je travar.