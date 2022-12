MUŠKARAC PROGUTAO SKORO 200 KOVANICA! Doktori su ga jedva spasili, a kriv je OPASAN POREMEĆAJ - evo zašto ljudi to rade

Jedan muškarac progutao je skoro 200 kovanica!

Izvor: Lepa i Srecna

Kod jednog čovjeka (58) iz Indije pronađeno je približno 200 metalnih kovanica unutar stomaka nakon što je potražio pomoć ljekara zbog nesnosnih bolova u istom.

U jugozapadnoj regiji Indije, Karnataki, nedavno je mnoge mještane iznenadila vijest da je 58-godišnjem muškarcu u stomaku pronađeno tačno 187 sitnog novca: 56 novčića od pet rupija, 51 novčić od dvije rupije i 80 novčića od jedne rupije (valuta Indije). A na svu sreću nakon hirurške intervencije oni su uspješno izvađeni..

"Gutao je ove novčiće poslednja dva do tri mjeseca", rekao je Ešvar Kalaburgi, jedan od ljekara koji su izvršili operaciju za Hindustan Tajms.

"Došao je u bolnicu žaleći se na povraćanje i nelagodnost u stomaku. Na osnovu njegovih simptoma, uradili smo rendgen i endoskopiju i pronašli novčiće u stomaku. Tako da smo odlučili da ga operišemo", objasnio je doktor i dodao da su se novčići zaglavili na raznim teško dostupnim mjestima u stomaku čovjeka, zbog čega ih je bilo teško ukloniti, a posle dva sata operacije, doktori su uspješno izvukli novčiće.

Poznato je da mala djeca imaju naviku da stavljaju svašta u usta (zemlju, malter, kosu), međutim, zbog čega se to javlja i zašto i odrasli ljudi imaju potrebu da "jedu" stvari?

Postoji nekoliko razloga koji mogu da navedu nekoga da jede neprehrambene stvari. Jedan je poremećaj u ishrani koji se zove pika, koji primorava oboljele da konzumiraju predmete koji nemaju nutritivnu vrijednost — kao što su prljavština ili kosa — ili koji im čak mogu naškoditi, uključujući oštre predmete i toksične metale. Kako je i sam doktor objasnio pika je poremećaj u ishrani koji se obično definiše kao uporno gutanje nenutritivnih supstanci najmanje jedan mjesec u uzrastu za koje je ovo ponašanje neprikladno. Može da bude benigna ili može da izazove posledice opasne po život.

Osobe sa pikom mogu da razviju širok spektar drugih simptoma:

slomljene ili oštećene zube

gušenje

čir na želucu

bol u stomaku

krvava stolica

trovanje olovom

Pika poremećaj može biti nuspojava trudnoće i često se javlja kod male djece, ali može da bude i povezana sa drugim problemima mentalnog zdravlja, uključujući šizofreniju. U slučaju ovog čovjeka, njegovi ljekari sumnjaju da je to bio razlog njegove prekomjerne potrošnje novčića, pogotovo jer je bolovao od šizofrenije koja može da dovede do vizuelnih i drugih senzornih halucinacija, jakih zabluda i poremećaja mišljenja.

"U ovom stanju, pacijenti nisu svijesni šta rade. To su retki slučajevi. To je prvi slučaj za mene u 40 godina službe", rekao je dr Kalaburg, dok je idnijski psihijatar Palavi Džoši objasnio da šizofrenija dovodi i do neoragnizovanosti misli, te takve osobe ponekad ne mogu da naprave razliku između jestivog i nejestivog. Zato ukoliko imate bilo kakav problem, uvijek je bolje da se na vrijeme obratite ljekaru, umjesto da ga sami riješavate.