SKANDALOZNA PORUKA ŠEFA KOJI JE ZAPOSLENIMA DRŽAO SLOVO: Postavio užasne uslove za slobodne dane, pa DOBIO OTKAZ!

Nakon što je zaposlenima održao predavanje da "ne postoje nikakvi izgovori za izostanak sa posla", menadžer restorana je otpušten.

"Ako vam je pas uginuo, morate ga doneti i dokazati nam to", glasi samo jedna stavka iz obraćanja menadžera restorana. Ako ste mislili da imate strogog šefa, ova priča će vas uveriti da niste u tako lošoj situaciji. Jedan menadžer restorana otpušten je iz filijale "Oliv gardena" u Kanzasu, nakon što je napisao oštru poruku za zaposlene.

Glavna tema u njegovom obraćanju bili su slobodni dani i odmori, a njegove izjave izazvale su opštu pometnju na društvenim mrežama. Obraćajući se "svim članovima tima", menadžer je istakao da ne postoje izgovori za izostanak sa posla, a ukoliko se radnici usude da ga iznesu, moraće da dokažu to kako znaju i umeju. Ovako je glasila njegova poruka:

"Od sada, ako ne možete da dođete na posao, možete da date otkaz i potražite drugi posao. Više ne uzimamo u razmatranje nikakav izgovor za odsustvo s posla. Ako ste bolesni, morate da dođete da nam to i dokažete. Ako vam je pas uginuo, morate ga doneti i dokazati nam to. Ako je u pitanju neka 'hitna porodična situacija', to nam ništa ne znači. Šteta, ali idite da radite negde drugde", započeo je menadžer, dodajući da će svako ko uzme jedan slobodan dan u narednih 30, dobiti otkaz.

"Znate li za mojih 11,5 godina staža - koliko sam dana odsustvovao? Nula! Išao sam bolestan na posao. Jednom sam doživeo nesreću bukvalno na putu do posla, aktivirali su se vazdušni jastuci i auto mi je bio potpuno uništen, ali znate šta, stigao sam na posao. Na vreme! Ako ne želite da radite ovde, nemojte. To je tako jednostavno. Nema izgovora. Ako ste ovde i želite da radite, onda radite. Vi ste u restoranskom poslu.

Nadam se da ćete izabrati da nastavite da radite ovde i mislim da vam mi (uprava) to olakšavamo koliko god možemo. Hvala vam na izdvojenom vremenu i hvala onima koji dolaze svaki dan na vreme i vredno rade. Voleo bih da vas takvih ima više", završetak je obraćanja, a potom je predstavnik "Oliv gardena" potvrdio da je dotični menadžer otpušten.

"Trudimo se da obezbedimo prijatno radno okruženje i da se odnosimo sa poštovanjem prema članovima našeg tima. Ova poruka nije u skladu sa vrednostima naše kompanije. Potvrđujemo da smo prestali saradnju sa ovim menadžerom", naveo je.