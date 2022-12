10 INTERVJUA JE MINIMUM ZA POSAO U NETFLIKSU: Evo kako izgleda razgovor - zaposleni obožavaju ANALIZU PLATE svake godine

Najviši lideri Netfliksa imaju visoke kriterijume za zapošljavanje, ali i posebne razloge koji stoje iza njih.

Netfliks je najveći svjetski legalni striming servis filmova i serija. Njegova popularnost je neminovna iz prostog razloga: platforma za gledanje omogućila je publici da ne zavisi od rasporeda TV programa, već da bira vrijeme i količinu programa koji želi.

Zanimljivo je da je kompanija Netfliks jednom prilikom otkrila da ne daje bonuse svojim zaposlenima za postignute uspjehe. To je, između ostalog, jedan od razloga zašto su nadjačali konkurenciju među striming servisima. Put ka zaposlenju u Netfliksu je dugačak - deset intervjua je minimum koji mora da se prođe, ali sa platama se svake godine dešava promjena kojom su zaposleni oduševljeni.

Netfliks je poznat kao jedan od najplaćenijih poslodavaca u Holivudu, pa tako za neke pozicije nude i do 800.000 dolara godišnje! Direktor ljudskih resursa Serhio Esama otkrio je da je za održavanje korporativne kulture najvažnije "dobro" zapošljavanje. "Veoma smo eksplicitni kada kažemo da angažujemo najbolje igrače na tržištu. A ti najbolji igrači su potpuno formirane odrasle osobe", rekao je on u jednom podkastu.

Šta je potrebno da bi neko dobio posao u Netfliksu? Sam proces zapošljavanja može da uključuje deset i više intervjua za svakog kandidata. Izvršni direktor je istakao da je svestan da to zvuči mnogo, ali da toliko posvećuju pažnje jednom kandidatu jer im je "važno zapošljavanje pravih ljudi". Takođe, kompanija njeguje povratne informacije od zaposlenih.

"To je pomalo šokantna stvar za one koji dolaze iz drugih sredina. U tradicionalnijim organizacijama, ljudi koji se nalaze niže u hijerarhiji, ne osjećaju da mogu da nam daju povratnu informaciju. Evo, nevjerovatno je koliko se to često dešava i koliko su dobre povratne informacije", rekao je Esama i zato se isti sistem praktikuje prilikom intervjua sa novim kandidatima.

"Druga stvar za koju mislim da radimo posebno dobro, jeste da gotovo isto vrijeme dajemo kandidatu da nas upozna. Evo šta radim kada intervjuišem ljude i imam, na primjer, sat vremena - kažem im da je prvih pola sata rezervisano za mene, a drugih pola sata za njih", otkrio je. Takođe, kandidat koji želi da se zaposli u Netfliksu prvo se susreće sa najvišim liderima. Umjesto postepeno da dolazi do razgovora sa njima, vodeći čelnici odmah na početku procjenjuju da li može da uđe u naredne krugove.

Ono što zaposleni u Netfliksu obožavaju, jeste analiza plate koja se radi svake godine. Kompanija na taj način želi da utvrdi da li su zarade u svim sektorima ravnopravno i pravedno raspoređene, odnosno da li određeni ljudi nisu dovoljno plaćeni. Netfliksu je važno da ne postoji nesvjesna pristranost.