POJAVILA SE NA CRVENOM TEPIHU I "BACILA" DRUGE U SENKU: Neobično izdanje o kojem se bruji, niko NE SHVATA šta je ovo?!

Vini Harlou definitivno je osvojila titulu najneobičnijeg stajlinga na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu.

Izvor: Profimedia

Najtraženiji svetski supermodel briljira! Vini Harlou, poznata kao cenjeni zagovornik samoprihvatanja, zasenila je svetske zvezde na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu. Manekenka, za koju mnogi kažu da je postala poznata zahvaljujući drugačijim izgledom koji joj je nametnuo vitiligo, uvek zna kako da privuče pažnju. Dovoljno je da se pojavi i naslovnice su njene.

Tako je bilo i na ovoj svečanoj ceremoniji. Crveni tepih okupio je brojne poznate ličnosti, a mnoge od njih zaradile su negativne kritike. Među njima je pevačica albanskog porekla Rita Ora, koja se pojavila u potpuno providnoj haljini. Ipak, Vini Harlou je raspametila i najstrožije modne znalce.

Ono što je odabrala je hrabro, smelo i ekstravagantno, iako mnogima nije nije jasno šta nosi na sebi. Poptuno providni kombinezon tankog materijala pokrio je njeno telo, dok je delovima druge tkanine prekrila intimne delove. Zanimljivo, Vini kad želi da bude unikatna, onda se potrudi da svaki detalj bude takav. Obula je cipele koje nemaju štiklu i poznato je da u njima nimalo nije lako hodati. Pravi modeli znaju da se žrtvuju kada su moda i lepota u pitanju.

Podsetimo, Vini je bila prva nekonvencionalna manekenka koja je prošetala pistom na "Victoria's Secret Fashion Show", bila je predstavljena u izdanju "Sports Illustrated", krasila je naslovnice nebrojenih časopisa širom sveta.

"Ali ipak, uz sve moje uspehe, najčešće me u intervjuima pitaju o mom vitiligu, kako su me maltretirali kada sam bila mlađa, kako su me zvali krava ili zebra. To je frustrirajuće, jer sam i ja odrasla osoba koja živi punim životom. I da budem iskrena, nosila sam se sa mnogo gorim traumama od stanja moje kože", rekla je jednom prilikom.