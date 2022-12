"MUŠKARCI SU FUJ - VODITE ME NA VEČERU, NE SAMO NA PIĆE": Žali se i kuka što nema dečka, stigli BRUTALNI ODGOVORI!

Nakon neuspešnog dejta sa muškarcem, devojka je svojim govorom o jačem polu izazvala haos na mrežama.

Odavno se raspravlja o tome ko treba da plati račun na prvom sastanku. Jedni misle da muškarac treba da bude džentlmen i plati iznos, naročito ako je on pozvao damu, dok drugi smatraju da je to zastarela tradicija koja treba da se prekine. Ipak, nekim devojkama je ovo od krucijalne važnosti za dalji tok dešavanja.

Tako je jedna od njih izazvala opštu pometnju. Nakon što je dobila "samo jedno piće" od muškarca sa kojim se videla, devojka je istakla da su svi muškarci odvratni. Rekla je drugarici da je "gotova sa izlascima sa muškarcima", jer očekuje mnogo više truda da bi ušla u ljubavnu vezu.

"Ne želim to da učinim. Prestala sam s muškarcima, odvratni su. Pogledaj me, odvedi me na večeru. Na primer, ne pokušavaj da izvučeš sve informacije iz mene uz jedno piće koje ne želiš ni da platiš. Jednostavno ne mogu s njima više. Oni to jednostavno ne shvataju. Ne mogu. Nemam više vremena za njih", rekla je devojka u snimku koji je brzo postao viralan.

Dok je većina žena istaklo da se slaže sa njom, muškarci misle potpuno suprotno. Ne dopada im se stav ove devojke, pa je većina njih komentarisala da je upoznavanje najvažnije, a ne plaćanje. Ovo su samo neki od komenata: "Obuci se sama i plati sama sebi piće. Sastanak je međusobno upoznavanje", "Zašto on mora da ti plati?", "Posle pitaju zašto smo sa sponzorušama, pa gde su ove što nisu?", "Ovo je ponižavajuće za žene", "Možda neće da ti plati jer vidi da nisi samostalna i sposobna devojka, a to mu se ne dopada", glasili su komentari...

