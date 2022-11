PLAČUĆI SAM IŠLA NA POSAO, A IMALA SAM SUPER PLATU! Ana otkrila čime se pre bavila i kako je KRIŠOM došla na estradu!

Pevačica Ana Sević jednom prilikom je priznala šta je radila pre nego što je kročila na estradu.

Izvor: Instagram/anasevicofficial

Ana Sević danas uživa sa svoje troje dece i u srećnom je braku sa suprugom Danielom Nedeljkovićem, pa je opravdano ne viđamo toliko često da negde zapeva, a malo ko zna čime se pevačica pre bavila. Ona je jednom prilikom istakla kako je imala odličnu platu, ali nije bila zadovoljna kancelarijskim poslom, pa se krišom prijavila u "Zvezde Granda".

"Volim da sama pogrešim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to, kada sam napustila posao koji sam radila pet godina, kancelarijski posao gde sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, ja sam bila nesrećna do srži", rekla je jednom prilikom u emisiji "Magazin in" i otkrila:

"Krišom sam otišla na audiciju, krišom na časove pevanja kod Aleksandre Radović da niko nije znao i samo sam rekla ja ću se baviti pevanjem i od tog trenutka sam srećna. Radim ono što volim i bitno je da budem sami sa sobom u dogovoru".

Pevačica je nedavo istakla da još nema nameru da se vrati na posao - "Imam u planu da snimim pesmu, ali treba mi još malo vremena. Po zakonu imam pravo na dve godine odsustva jer sam rodila troje deca, mada nikada se ne zna, možda rodim i četvrto".

Ana sa suprugom Danielom ima dvoje dece, dok iz braka sa Darkom Lazićem, kog je tužila za alimentaciju, ima ćerkicu Lorenu. Ana je Darka tužila pre tri godine, a dug je tada iznosio oko milion dinara, odnosno 11.000 evra. Lazić je do marta 2020. godine isplatio samo deo obaveza, ali je pevačica bila prinuđena da podnese i krivičnu prijavu protiv Lazića, budući da joj je pevač tada dugovao još 19 alimentacija, odnosno 950.000 dinara. Tek nedavno, otkrila je Sevićeva, bivši suprug joj je isplatio sva dugovanja, što je ukupno, kada se sve sabere, dva miliona dinara

Darko Lazić trenutno uživa u ljubavi s novom devojkom Katarinom koju poznaje 13 godina, a šuška se da je njegova izabranica trudna.