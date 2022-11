AUTOMATSKI SAM POMISLILA NA SMRT! Nisu hteli da me pregledaju iz SULUDOG razloga, sad ih pitam - JE L' KASNO?!

Manekenka je otkrila da ima rak dojke u poodmakloj fazi jer lekari nisu želeli ranije da je pregledaju, ističući da je "premlada za takvu bolest".

Izvor: Instagram/screenshot/philecia

Manekenka, model i TikTok zvezda, Filesija La Baunti, danas ima 35 godina, ali sumnjivu kvržicu na dojci primetila je pre par godina. Kada je otišla kod lekara, rečeno joj je da je kvržica benigna, ali i da je jako mlada da bi mogla da oboli od kancera. Tada su doktori odbili da joj urade mamografiju, neinvazivnu dijagnostičku metodu kojom se dobija slika pomoću rendgenskih zraka na aparatu koji se zove mamograf.

Stručnjaci ističu da ako se tumor otkrije u ovoj fazi bolesti, kada je dimenzija manjih od jednog centimetra, dok nije prešao u agresivnu formu i dao metastaze, prognoza je dobra i može se postići potpuno izlečenje. Filesija ističe da je prihvatanje mišljenja lekara bila najveća greška, zbog čega danas apeluje na sve ljude da insistiraju na pregledima i dodatnim analizama. Tek osam meseci kasnije, manekenki je dijagnostikovan rak dojke u četvrtom stadijumu.

"Automatski sam pomislila na smrt, kao i većina ljudi kada čuju da imaju rak. U tom trenutku sam se osećala da su me lekari izneverili. Zglobovi su mi bili ukočeni, bila sam jako iscrpljena. Kancer vam menja život iz korena. Nije promenio samo mene, već i mog muža, porodicu i prijatelje. Trudim se da ne razmišljam o tome šta bi bilo da je dijagnoza ranije postavljena", rekla je Filesija i dodala:

"To neće učiniti da rak ne bude u četvrtoj fazi. Saznanje da sam mogla da budem u drugoj fazi me prilično obeshrabruje. Rak dojke se javlja mnogo češće kod mlađih žena, nego što ljudi to očekuju. Postoje žene koje otkrivaju da imaju rak dojke, a kao rezultat toga, prolaze kroz ranu menopauzu. Niko o tome ne govori", rekla je manekenka koja želi da podigne svest o ovoj bolesti.

"Prošla sam kroz mnogo toga, oporavljam se. Želim samo da se obratim lekarima i da im kažem da ne odbijaju pacijente jer misle da su premladi za neku bolest", rekla je Filesija. Stručnjaci napominju da postoje znaci koje ne smete ignorisati kada je ova bolest u pitanju. Evo na šta treba da obratite pažnju:

Promena veličine ili oblika grudi

Grudi mogu da se promene u toku vaše menstruacije, kada prolazite kroz trudnoću i kako vaše telo stari. Redovnim proveravanjem grudi saznaćete da li je promena veličine ili oblika deo onoga što je normalno za vas ili je to nešto neobično što bi trebalo da pregleda lekar.

Crvenilo ili osip

Važno je paziti na znake crvenila ili osipa na koži i oko bradavica. Osip u ovoj oblasti mogao bi da izazove novi prašak za pranje veša ili čipkasti grudnjak koji iritira kožu. Ipak, ako niste ništa menjali i sigurni ste da nije to problem, trebalo bi da se obratite lekaru.

Iscedak iz bradavica

Ako tečnost izlazi iz bradavice bez stiskanja, hitno idite kod lekara. Može se pojaviti spontano ili samo prilikom dodirivanja dojke

Otok u pazuhu ili oko ključne kosti

Kvržice su najčešći znak raka dojke, ali se ne pojavljuju uvek u dojci. Tkivo dojke može da se nađe ispod pazuha i do ključne kosti, tako da neobičan otok može da se primeti u ovim predelima.

Promena teksture kože

Promene u izgledu kože na vašim dojkama mogu da budu znak raka. Na primer, ako koža izgleda kao kora pomorandže, trebalo bi da se obratite lekaru. Nedavno istraživanje dobrotvorne organizacije pokazalo je da jedna od šest žena nije znala da bi to mogao da bude znak bolesti.

Uvučene bradavice

Neki ljudi prirodno imaju uvučene bradavice, što je sasvim u redu, ali grudi su različite. Ako vaša bradavica iznenada počne da se povlači ka unutra ili na bilo koji način promeni svoj oblik ili položaj, onda bi to mogao da bude znak upozorenja.

Stalni bol

Tup bol koji ne nestaje u dojci ili pazuhu je znak upozorenja za rak dojke. Međutim, može biti teško identifikovati. Bolovi u predelu grudi su zaista česti. To može biti uzrokovano brojnim stvarima, na primer, promenom nivoa hormona pre menstruacije ili čak lošim grudnjakom.