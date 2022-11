OBLEĆU OKO NJEGA, GRABE SE ZA 1. MESTO, ON IH HOĆE NA GOMILI: "Muškarci nemaju pojma, tako se NE PRILAZI devojkama!"

Den Bilzerijan je plejboj kojeg nikada nećete videti sa jednom devojkom, a sada muškarcima deli savete o osvajanju žena.

Izvor: Instagram/danbilzerian

Dena Bilzerijana mnogi nazivaju "kraljem Instagrama". Verovali ili ne, za to je zaslužena gomila devojaka koja ga prati u stopu i koje uživaju u luksuznom životu koji im pruža. Samo jednim klikom na njegov profil videćete devojke u toplesu, lude žurke, kupanje u đakuziju, uživanje na jahtama, privatnim letovima i egzotičnim destinacijama.

Dena na Instagramu prati skoro 34 miliona ljudi i obično se hvali veštinama ispod čaršava. Milioner je rekao da u toku jedne nedelje u proseku ima 14 puta intimni odnos sa različitim ženama, a sada želi da podučava 18-godišnjake. Otkrio je najbolje načine za prilaženje devojkama u klubu i naveo najveću grešku koju jači pol primenjuje.

Gostujući u jednom podkastu, Den je objasnio da momci treba da priđu "najboljim ribama" sa samopouzdanjem. Kako je rekao, "žensko kad 'nanjuši' da nemate samopouzdanja, sve pada u vodu". Najvažnije da stvorite komunikaciju kao "da je već vaša".

"Najveći problem je što muškarci prilaze sa rečenicom: 'Koliko si ti lepa, slatka, mogu li da te častim pićem?'. Nema potrebe to da radite. Nema potrebe da je pitate da li želi piće, pošaljite joj piće. Žena voli da se oseća sigurnom kraj muškarca i to je jedan potez kroz koji u startu može da prepozna tako nešto. Samo joj priđite i započnite razgovor", rekao je Den i dodao:

"I ja sam tako radio kad sam bio mlađi. Moram da priznam da sam ranije postajao anksiozan kad treba da priđem devojci. To mi je stvaralo paniku, a onda sam shvatio da je to i devojkama smetalo. Drugi problem je što mnogi ne mogu da prihvate odbijanje. Naviknite se, to je potpuno normalna stvar. Kada sam to shvatio, savladao sam prepreku koja me je kočila u svemu", savetovao je Den.

Barijeru je razbio kada je otišao na koledž.

"Tako je, tada sam se konačno opustio. Bilo je tako puno devojaka i nije me bilo briga da li će neka da me odbije. Bio sam sa dosta njih, imao dosta puta seksualni odnos. Kada prestanete da brinete, bićete mnogo zadovoljniji", rekao je. Pogledajte samo deo načina života koji vodi Den: