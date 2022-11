"DEBELI, ODVRATNI MORŽU, MORAŠ DA SMRŠAŠ!" Vuk Mob imao 94 kg i OGROMNU STOMAČINU, pa otkrio ŠTA JE JEO da bi se stesao

Saznajte kako je smršao Vuk Mob i koje izmene je poznati muzičar uveo u svoju rutinu.

Izvor: Instagram/iamvukmob

Vukadin Gojković, poznatiji javnosti kao Vuk Mob, otkrio je kako je uspeo da oslabi osam kilograma i reši se "stomačine" zbog koje je, kako kaže, izgledao "kao morž".

"Kao neko ko vodi brz život, uživao sam u brzoj hrani i alkoholu sve dok se to nije odrazilo na moj fizički izgled i zdravlje. Kad sam video kako izgledam, sebi sam u ogledalu rekao: 'Debeli, odvratni moržu, moraš da smršaš', ispričao je Vuk za Informer i dodao da su izmene koje je uveo u svoju rutinu dale rezultate. Promenio je kompletan jelovnik i počeo je da trenira boks.

"Iz ishrane sam izbacio sve osim mesa i povrća. Redovno treniram boks, a treneri me maksimalno motivišu i zahvaljujući njima skoro sav višak sam pretvorio u mišićnu masu! Slatko, slano i grickalice više nisu na mom meniju, ali da budem iskren, ponekad dam sebi oduška i popijem kad imam dobar povod", kaže muzičar.

Vuk Mob pokazao pločice

Izvor: Instagram/iamvukmob

O tome kako sada izgleda njegov dnevni meni, Vuk kaže:

"Svako jutro jedem jaja, a kad mi to postane monotono, dodam ajvar ili slaninu. Ručak i večera su mi uvek isti, a to je bilo koja vrsta mesa i salata kao prilog", otkriva muzičar koji je svojim fanovima i onima koji se, kao i on doskora, bore sa sivišnim kilogramima:

"Teško i neprijatno je, ali se isplati! Važno je težiti željenom izgledu i nikad ne posustati!", savetuje.

Šta jede Vuk Mob?

Evo kako izgleda jedan dan poznatog muzičara i koje su mu to namirnice pomogle da sa 94 kg skine težinu...

Doručak: kuvana jaja i ajvar

Ručak: piletina i kupus

Večera: biftek i salata

Na kraju je poveča dodao i da postoji jedan starinski savet koji uvek "radi"...

"Probušite kašiku! 'Krvavo je', ali isplativo na kraju!"