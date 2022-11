VRTI SE KAO U TRANSU, SKIDA GAĆE, SMEJE NEKONTROLISANO: Britni priznala da je NEIZLEČIVO BOLESNA, ali nije što svi misle

Pevačica Britni Spirs otkrila je da ima oštećenje nerava, kao i šta joj jedino pomaže.

Izvor: Instagram/screenshot/britneyspears

O brojnim problemima i mentalnom zdravlju Britni Spirs (40) ceo svet je pričao, a ova pop zvezda je nedavno otkrila na Instagramu da boluje od teškog i nezlečivog stanja. Reč je o oštećenju nerava za koji pevačica kaže da "nema leka". Bol i utrnulost koje konstatno oseća uticali su na kvalitet života, prvenstveno ima problema sa nesanicom, a "lek" je nešto sasvim neočekivano - ples!

Pevačica je na Instagramu, na kom ima skoro 42 miliona pratilaca, otkrila da ima oštećenje nerava na desnoj strani tela. Njen komentar uz video na kom se vidi kako pleše deluje pomalo nepovezano, a sam video je mnogima zastrašujuć. Pevačica se uvija, spušta gaće te napred, te pozadi, i pleše kao u transu...

Pogledajte uznemirujući video koji je objavila na Instagramu.

Pogledajte 01:16 Britni Spirs pleše Izvor: Instagram/britneyspears Izvor: Instagram/britneyspears

"Sada plešem u vremenu Viktorija… Da, oštećenje nerava na desnoj strani mog tela… Nema leka osim Boga, pretpostavljam", napisala je ne objasnivši ko je tačno Viktorija.

"Oštećenje nerava ponekad nastaje kada ne dobijate dovoljno kiseonika u mozgu. Vaš mozak se bukvalno gasi, bla bla bla... stara priča ... Dok sam bila na tom mestu, nisam disala. Oštećenje nerava čini da delovi tela utrnu", pisala je zvezda, očigledno aludirajući da je "to mesto" psihijatrijska ustanova u koju je bila smeštena protiv svoje volje.

Spirs je otkrila da se budi "tri puta nedeljno sa rukama potpuno utrnulim", dok je osećaj u desnoj strani tela kao da joj je neko zabio milion igala...

"Bode me do vrata i deo koji me najviše boli je slepoočnica na glavi… Pecka me i strašno je", objasnila je, dodajući kako poslednje tri godine, otkako je napustila "to mesto", u stanju polusvesti i da nije mogla da se suoči sa svime što je dočekalo.

Pevačica je otkrila i da je zanimljivo da kada pleše, uopšte ne oseća bol, što je na neki način njena terapija za ovo stanje.

"Kao da sam bukvalno probudila u sebi to unutrašnje dete. Iako se ne krećem kao nekada. Zaista verujem da mi je vera u to dala snagu, milošću Božjom konačno sam našla lek koji čini da mi kiseonik ide u moj mozak i kroz vrat", napisala je ona.

Ona je dadala i da njeno zdravstveno stanje mnogo bolje u poslednje vreme. Korisnici mreža se masovno nisu ložili sa ovom izjavom. Mnogi su komentarisali da deluje psihički nestabilno i veoma loše.

Pogledajte galeriju Britninih nagih slika koje su uznemirile javnost.