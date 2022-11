POČELO JE! MUŠKARCI ZVANIČNO APSTINIRAJU OD SE*SA, LEKARI UPOZORILI: "Niste ni svesni šta radite, ne suzdržavajte se!"

Novembar je mesec kada se muškarci širom sveta uzdržavaju od ejakulacije, ali brojni stručnjaci savetuju da ne učestvujete u ovom izazovu.

Izvor: staras/Shutterstock.com

No Nut November (NNN) počinje u novembru i to znači da širom sveta ima muškaraca koji se uzdržavaju od ejakulacije. "Novembar bez ejakulacije" je internetski izazov koji podrazumeva apstinenciju, odnosno, da se muškarci uzdržavaju od masturbacije ili doživljavanja orgazma tokom ovog meseca.

Iako je trebalo da bude samo izazov, No Nut November doživeo je veliku popularnost, a brojni učesnici tvrde da im je uzdržavanje od ejakulacije i gledanja pornografije donelo pozitivan učinak na zdravlje. Ovu kampanju promovisale su i pojedine javne ličnosti, ali šta je zapravo istina?

Muškarci koji su uspeli da ispoštuju pomenuta pravila, otkrili su brojne prednosti. Kako su objasnili, No Nut November izazov im je pomogao u povećanju nivoa energije, samopouzdanja, jačanju mentalne snage, povećanju testosterona i poboljšanju treninga. Ipak, da li postoje istraživanja koja podržavaju ove tvrdnje i da li postoji rizik od toga da ljudskom telu ne dozvolimo ono što povremeno želi?

Doktorka Izabel Uren upozorila je na neke zdravstvene rizike koji su povezani sa ovim. Prema njenim rečima, ne bi trebalo da učestvujete u tome, jer ne postoje dokazi da je život bez ejakulacije koristan za muškarce.

"Orgazami, s druge strane, izgleda da imaju super moć, uključujući smanjenje stresa, poboljšanje sna i raspoloženja i povećanje samopouzdanja. Drugo, kada osobi kažete da ne radi nešto, više je nego verovatno da će to učiniti. Ako neko govori svom mozgu da ne razmišlja o masturbaciji ili seksu, on će zapravo razmišljati o seksu i masturbaciji mnogo više nego što bi to bio slučaj inače. Postoji niz prednosti kada je masturbacija u pitanju, uključujući bolji san, smanjen broj otkucaja srca, smanjen stres i povećanje hormona za dobro raspoloženje", rekla je doktorka.

Osim toga, samozadovoljavanje povećava nivo hormona kortizola, koji reguliše imunitet. Takođe, povećava nivo hormona endorfina u krvi pa je i prevencija depresivnih stanja. Ljudi koji boluju od depresije imaju smanjen libido, a istom logikom "održavanjem libida na nivou" štitimo se od depresije.